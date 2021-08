Le Sporting méritait mieux face au Havre (0-0)

Le début de rencontre était animé. Face à des Havrais très techniques, les Bastiais se montraient accrocheurs pour récupérer le ballon. Une 1ère période somme toute équilibrée même si sur les 10 dernières minutes, les Bastiais se montraient les plus entreprenants.

La 2ème période était incertaine avec beaucoup de déchets de part et d’autres. Sans véritables occasions de but. Les Bastiais se montraient dominateurs sans concrétiser. Dommage car il y avait la place pour une victoire ce samedi soir face à des havrais qui n’auront brillé que dans les premières minutes de jeu.





Feuille de match

6ème journée de Ligue 2

SC Bastia 0 - 0 Le Havre AC (0-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle : moyenne

Temps : beau, léger Libeccio.

Spectateurs : environ 9000





Arbitre principal : Aurélien Petit

Arbitre assistant 1 : François Boudikian

Arbitre assistant 2 : Nicolas Rodrigues

4ème arbitre : Louis Lungeri



Avertissements : Santelli (19ème) - Quemper (62ème) pour SCB

Richardson (52ème) - Ba (58ème) pour Le Havre





SCB : Vincensini – Palun – Le Cardinal – Sainati (Bocongano 84ème)– Vincent (c) – Santelli – Quemper – Diongue (Salles Lamonge 69ème) – Taoui ( Ben Saada 84ème) – Ducrocq – Robic (Nagera 69ème).

Entr. : M.Chabert





HAC : Fofana – Balde – Gibaud – Sangante - Ba (Bonnet 70ème) – Mbemba – Lekhal (c) – Richardson – Boutaib – Alioui (Cornette 86ème) – Thiare.

Entr. : P. Le Guen







Statistiques d’avant match

En 14 rencontres (L1 et L2) à Armand Cesari le SCB totalisait 8 victoires, 4 nuls et 2 défaites.

Plus belle victoire le 19 octobre 2002 lors de la 11ème journée de L1. Succès 3 buts à 1 : Buts de : Mendy (2ème), Maurice (5ème) et Gourvennec (56ème). Entraîneur : Gérard Gili.

Plus sévère défaite, 0-2, le 27 juillet 2007 lors de la 1ère journée de L2. Entraineur Bernard Casoni.





Le contexte :

Une première victoire était attendue à Furiani.



L’hommage

A Dragan Djazic, un des meilleurs joueurs que le SCB ait connu. Le Serbe de l’Etoile Rouge de Belgrade avait porté les couleurs du Sporting de 1975 à 1977 avant de retourner dans son club d’origine. C’est ce redoutable ailier gauche qui a donné le coup d’envoi fictif de la rencontre. Aux Turchini le vrai coup d’envoi de ce match.



L’ambiance :

Ambiance de … ouf !



Les actions

5ème : première banderille havraise avec un slalom de Ba dans la surface bastiaise. Sainati en pompier de service dégage en catastrophe.

12ème : Sur une balle en profondeur, Richardson pénètre dans la surface corse, Vincensini lui sort dans les pieds.

15ème : Sur un centre de Quemper, Diongue s’essaye d’une volée mais le cuir s’envole bien au-dessus de la transversale du portier normand Fofana.

24ème : Centre de la droite de Palun, Taoui, seul devant Fofana, reprend de la tête mais au-dessus des cages normandes.

40ème : Joli crochet de Robic sur la droite sur un adversaire. L’attaquant bastiais se met en position de tir mais son ballon s’envole dans les airs.

44ème : Sur un corner de la gauche de Taoui, Sainati reprend le ballon de la tête, mais encore une fois le cuir passe au-dessus de la transversale de Fofana.

54ème : Tir peu appuyé de Santelli capté sans problème par Fofana.

68ème : Sur un corner de la gauche de Taoui, partie de billard dans la surface normande mais les bastiais ne peuvent en profiter.

76ème : Coup franc de Ducrocq à l’entrée de la surface havraise. Fofana écarte dans un premier temps puis Palun met à coté.

90ème : Excentré sur la droite, tir en force de Vincent à l’entrée de la surface, le ballon frôle le montant droit de Fofana.

90 +2 : Centre de Salle Lamonge de la gauche, tête plongeante de Vincent au 1er poteau mais au-dessus des cages du portier havrais.



Le chiffre

8 600 spectateurs.



Bilan sportif

Un point de pris mais le SCB aurait pu mieux faire.



Ils ont dit

Paul Le Guen, entraineur du Havre

"On a fait un bon début de match puis on a souffert face à un adversaire qui a beaucoup poussé. On a failli craquer à la fin. On a mal négocié les contres. Je suis satisfait de ce point, c'est un point méritoire face à un adversaire qui a montré beaucoup de qualités. On a eu des situations mais pas d'occasions"



Mathieu Chabert, entraineur SCB

"On a été dans la continuité des nos performances des derniers matchs. Il manque l'efficacité. Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs qui ont été dans l'intensité. Je ne suis pas inquiet, ça va venir. Je note qu'on n'a pas pris de but , c'est une progression. On avance. On a pris un point. Des matchs on va en gagner, j'en suis sûr. Sur ces 6 premiers matchs, on a montré qu'on était au niveau. Il nous manque le déclic offensif, un brin de réussite. On a 6 points, c'est un début de saison moyen. Mais avec ce qu'on montre, c'est impossible qu'on ne gagne pas"