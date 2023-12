Le Sporting de Bastia vite débordé à Saint-Etienne

Stade Geoffroy-Guichard, AS Saint-Etienne : SC Bastia : (2-0)

Buts pour Saint-Etienne : Chambost (5e et 9e), Cafaro (62e)

Pour Bastia : Alfarela (70e) sur penalty, Keita (76e)

Arbitre : Abdelatif Kherradji

Avertissements : Tardieu (42e), Briançon (52e) à Saint-Etienne; Vincent (42e) à Bastia

AS Saint-Etienne

Larsonneur, Appiah, Briançon puis Nadé (63e), Pétrot, Batubinsika, Tardizu, Cafaro puis Monconduit (71e), Moueffek puis Diara (71e) , Bouchouari, Sissoko puis Charbonnier (83e), Chambost





SC Bastia

Placide, Bonhert, Roncaglia puis Bianchini (63e), Okou, Keita, Tavares, Vincent puis Santelli (78e), Ducrocq, Janneh, Alfarela puis Tomi (78e), Conté puis Djoco (65e)



5 minutes : il n'aura pas fallu davantage à Saint-Étienne pour la mesure du SC Bastia ce mardi au stade Geoffroy-Guichard.

Un but-assommoir acquit un centre de Cafaro venu de la gauche sur lequel Chambost se jetait comme un mort de faim au nez et àa la barbe de la défense bastiaise aux abonnés absents.

Ce coup de massue ne s'était pas encore estompé quand, tout juste 4 minutes plus tard, Sissoko contraignait Placide à un dégagement aux poings.

Sur le coup tout le monde était surpris sauf ce diable de Chambost qui doublait la mise pour les "Verts".

2 à 0 après neuf minutes de jeu : les supporters du Sporting avaient de bonnes raisons de songer à un 5 à 0 déjà concédé sur cette même pelouse.

Mais à la pause la marque n'avait pas évolué malgré quelques soubresauts bastiais. Ce n’était pas en tout cas assez pour effacer un début de match catastrophique loin des ambitions affichées par Régis Brouard et ses joueurs.



Au retour des vestiaires, les Bastiais semblaient dans de meilleures dispositions, mais au moment où tout semblait aller mieux Saint-Étienne frappait une fois de plus, cette fois par l'intermédiaire de Cafaro, qui lancé par Chambos, dans le dos de la défense corse venait battre de près Placide du pied droit.

Et ça faisait 3 à 0 pour les "Verts qui auraient pu aggraver la marque quelques minutes plus tard sans cet arrêt de Placide sur la reprise de la tête de Sissoko.

Le penalty réussi par Alferela, après une faute de Nadé sur Djoco, atténuait quelque l'immense déception des Corses soudain plus dynamiques qui se mettaient, enfin, à croire à une issue moins sévère que celle redoutée. D'autant qu'à un quart d'heure de la fin Keita, sollicité par Tavares, réduisait à son tour le score.

Tout était donc encore possible et à l'approche de la fin de la partie les Corses faisaient la preuve qu'ils avaient d'autres arguments à faire prévaloir que ceux développés au cours des premières 30 minutes de jeu.

Mais il était trop tard : force restait à Saint-Étienne !