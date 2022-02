Le Sporting concède un nul frustrant face à Pau (1-1)

Face à des Bastiais entreprenants, les visiteurs faisaient circuler le ballon pour casser le jeu. Les occasions étaient rares de part et d’autre. Le jeu s’animait à partir de la 25ème sous la conduite des Béarnais. Les Corses réagissaient mais abusaient de longues transversales qui ne trouvaient que rarement un coéquipier. Gênés par leurs adversaires, les joueurs de Régis Brouard peinaient à imposer leur jeu.

0 – 0 à la mi-temps somme toute logique.

Dominateurs dès l’entame de la 2ème période les Bastiais ouvrent logiquement le score par Santelli à la 50ème.

Plutôt statistiques sur un centre de la gauche de Boto, les protégés du président Ferrandi se faisaient punir par Essende 5 minutes plus tard.

Les Bastiais reprenaient leur pressing mais se heurtaient à un excellent NDiaye dans les buts et s’exposaient aux contres béarnais. Ceux-ci prenaient même le match en main et les Corses devaient faire le dos rond. Ils refaisaient surface dans le dernier quart d’heure et dominaient largement la fin de rencontre. En vain.



Feuille de match

23ème journée de Ligue 2

SC Bastia 1 - 1 Pau FC (0-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : beau

Spectateurs : environ 8500



Arbitre : Guillaume Paradis

Arbitre assistant 1 : Frédéric Hébrard

Arbitre assistant 2 : Florian Goncalves de Araujo

4ème arbitre : Nicolas Brotons



Buts :

Santelli (50ème) pour le SCB

Essende (55ème) pour Pau





Avertissements :

Magri (48ème) – Bocognano (74ème) pour le SCB

Essende (55ème) pour Pau



SCB

Placide – Bocognano – Palun – Le Cardinal – Sainati – Vincent (c) – Schur (Ben Saada 84ème) – Santelli – Salles Lamonge – Magri (Robic 75ème) – Sylla (Ducrocq 66ème)

Entr. : Régis Brouard





FCP

Diaye – Kouassi – Koffi – Dembele – Van Boto – Batisse (c) – Daubin – Lobry – Will Poha – Naidji (Assifuah 75ème) – Essende (El Melali 86ème) .

Entr. : Didier Tholot





Contexte

Après l’exploit en Coupe de France, le SCB devait se reconcentrer sur son championnat, sa priorité pour cette saison 2021/2022.



Statistiques d’avant match

Le Pau FC n’était venu qu’une fois à Furiani avant ce samedi 5 février. Le 14 février 1988 les palois s’étaient inclinés 2 – 0 dans le cadre du 8ème tour de la Coupe de France.

Buts de Antonetti (49ème) et Santos (69ème).

SECB : Ceccarelli – De Bono – Xavier – Gilles – Spinelli – Padovani – Antonetti – Faye – Santos – Meyer – Gottardi. Entr. : R. Gransart

Au match aller, de ce championnat de L2, le 21 août 2021, les Palois, chez eux, s’étaient imposés 2 buts à 0.



L’ambiance

Plus de jauge. Les tribunes du stade étaient copieusement garnies.



Les buts

50ème : Salles Lamonge sert Magri qui s’infiltre dans la surface paloise et tire aux 9 m. Le ballon ne peut être que repoussé par NDiaye. Santelli en embuscade propulse le cuir dans les filets.

55ème : Sur un centre de Boto, Essende, oublié aux 6 mètres, trompe Placide.





Actions de jeu

Coup d’envoi donné par les palois en jaune.

8ème : Centre de la gauche du palois Boto mais Placide coupe bien la trajectoire du ballon et s’en empare.

9ème : Tir puissant des 20 m du capitaine bastiais Vincent. NDiaye ne peut bloquer le ballon qui meurt en corner.

25ème : Corner de la gauche pour Pau. Sur le centre de Poha, la reprise de Dembele au point de penalty est contrée par Bocognano.

28ème : Coup-Franc pour le palois Lobry à 30 m sur la droite. Le ballon est détourné par Essendé mais passe à coté des buts de Placide.

34ème : Sur une longue passe de Le Cardinal de la droite, Santelli est un peu court et le portier visiteur NDiaye peut se saisir du ballon.

42ème : Coup-Franc pour Salles Lamonge à 35 m des buts du gardien palois. La tête décroisée de Magri ne surprend pas NDiaye.

46ème : Tir de Salles Lamonge des 35 m face au but. Le ballon est contré par un défenseur palois.

59ème : Coup-franc de Poha de la droite. Placide boxe le ballon qui revient dans les pieds de Essende qui reprend le ballon de volée et l’expédie sur la transversale du gardien bastiais.

62ème : Superbe claquette de NDiaye sur un tir de Vincent des 20 m.

64ème : Centre de la gauche de Salles-Lamonge. Santelli repend de la tête mais NDiaye se couche pour se saisir du ballon.

68ème : Placide doit sortir dans les pieds de Naidji bien lancé par Lobry de la droite.

83ème : Centre tir de la droite de Le Cardinale, NDiaye dévie le ballon d’une claquette.

85ème : tir de loin de Ducroq au-dessus de la transversale du gardien palois.

88ème : tir puissant de Salles Lamonge à l’entrée de la surface. Ndiaye boxe, Robic ne peut reprendre le cuir.

90 + 2 : Corner de la droite pour les Palois : sans problème pour Placide qui s’empare du ballon dans les airs.



Joueurs les plus en vue :

Salles-Lamonge, Vincent au SCB

Koffi – Essende pour Pau



Bilan sportif

2 points de perdus qui vont faire mal au classement.



Ils ont dit

Christophe Vincent (capitaine du SCB)

« En 1ère période on n’ a pas mis les ingrédients. On donne tout en seconde mais ils reviennent sur une erreur, une action anodine. On se fait punir. En Ligue 2 ça ne pardonne pas. On va se battre jusqu’au bout, bosser , travailler».



Régis Brouard, entraineur du SCB

«On n’a pas fait un bon match, avec une très mauvaise 1ère période. Beaucoup de déchets, on s’est fait manger dans les duels. En seconde période on a changé l’organisation mais ça n’a pas suffit. Ce qui est gênant, embêtant c’est le but de l’égalisation. On leur donne le but.

On sait que notre maintien se jouera à domicile donc il est important de gagner ici. On n’arrive pas à convertir nos occasions On a pris des risques en fin de match mais cela n’a pas suffit. Ça reste un match très moyen, on a manqué de vitesse dans le jeu, dans les transmissions, dans les enchainements, les décalages. Quand on joue une mi-temps sur deux, c’est difficile de gagner »





Didier Tholot, entraineur de Pau

« Pour moi c’est un très bon point de pris. On savait qu’on aurait une pression dans le jeu. On a parfois mal joué les coups vers l’avant. On a subi en fin de match. On a été assez rigoureux pour tenir. Mais c’est un très bon point car l’objectif était de laisser Bastia à distance au classement car ils sont mieux depuis quelques mois et je ne m’inquiète pas pour eux. »