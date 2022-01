Le Sporting chute en fin de match à Nancy

Stade Marcel-Picot, AS Nancy-Lorraine : 2 SC Bastia : 1 (1-0)

Buts pour l'AS Nancy-Lorraine : Basila (26e), Jung 90e)

Pour le SC Bastia : Saadi (85e)

Arbitre : Anthony Gautier

Avertissements : Jung (42e), Dewaele (49e) à l'AS Nancy-Lorraine; Roncaglia (30e) au SC Bastia





AS Nancy-Lorraine

Trott - Latouchent, Bianda, Basila, Delos, Lefebvre (cap.), Dewaele puis Akichi (73e), Bobichon puis El Aynaoui (88e), Biron puis Cissé (88e), Thiam puis Bondo (73e), Jung





SC Bastia

Placide - Guidi puis Taoui (81e), Bocognano, Sainati - Le Cardinal, Roncaglia puis Schur (62e), Vincent (cap.), Salles-Lamonge, Kaïboué puis Talal (62e) - Robic puis Saadi (62e), Santelli



Il faisait un temps à ne pas mettre un footballeur dehors ce samedi soir sur la pelouse du stade Marcel-Picot.

Cela n'a cependant pas empêché le Sporting de Bastia et son attaquant en forme Santelli d'entamer ce match face à la lanterne rouge du championnat de façon prometteuse



Dès la 7e minute en effet, sur un ballon dans le dos de la défense de Salles-Lamonge, Santelli, tout seul dans la surface, parvenait à marquer tranquillement.

Mais la joie du Bastiais était de courte durée : l'attaquant avait été signalé hors-jeu auparavant



Six minutes plus tard bis répétita : Santelli contrôlait parfaitement un long ballon venu de l'arrière après un coup franc joué rapidement et marquait encore une fois. Mais ce but aussi était refusé.



Puis Nancy a relevé la tête

Coup sur coup, Bobichon a sollicité Placide qui devait sortir le grand jeu sur la deuxième tentative de l'ancien nîmois.

Placide on l'a encore vu à l'œuvre sur cette reprise de la tête de Biron annihilée au prix d'un extraordinaire arrêt-réflexe.

Le gardien bastiais était moins heureux sur le corner qui suivait.

Placide ne parvenait pas dégager la frappe enroulée qui suivait et Basila n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets des visiteurs.



La réplique bastiaise venait par l'intermédiaire de Kaïboué qui sur le flanc gauche des Corses a réussi à centrer à 2 reprises et à mettre dans l'embarras la défense lorraine.

Des Lorrains qui ont encore tremblé sur ce coup franc de Salles-Lamonge sur lequel Trott avait beaucoup de mal à s'imposer.

Mais à la pause c'est Nancy qui virait en tête.



A la reprise le Sporting de Bastia remettait son ouvrage sur le métier et mettait la pression sur l'ASNL qui tremblait sur plusieurs tentatives de Santelli, Robic, un ancien de la maison lorraine et Salles-Lamonge.

Régis Brouard en profitait pour apporter du sang neuf à son équipe en procédant à un triple changement.

Dans les minutes qui suivaient Bastia se créait une première occasion par Saadi puis par Santelli qui au premier poteau coupait un corner de Salles-Lamonge : le ballon flirtait avec le montant de Trott...

Et les événements qui suivaient allaient donner raison au coach bastiais.

En effet si en fin de partie Nancy reprenait du poil de la bête par l'intermédiaire de Biron notamment, les Corses allaient parvenir à égaliser par Saadi qui après un énième corner de Salles-Lamonge ajustait Trott de près.

Le mot de la fin restait cependant à Nancy qui à l'entame du temps additionnel reprenait l'avantage après ce centre de Bondo repris par Jung.

Cruel pour Bastia