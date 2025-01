Le Sporting cède sur un penalty à Amiens

Stade de la Licorne, SC Amiens : 1 SC Bastia : 0 (0-0)

But pour Amiens : Mafouta (82′) sur penalty

Arbitre : Antoine Valnet

Avertissements : Mafouta (54e), Urhoghide (72e), Chabane (90’+2) à Amiens; Akueson (45e),, Janneh (51e), Ariss (56e), Ducrocq (80e) à Bastia



SC Amiens

Gurtner – Corchia, Urhoghide, Jaouab, Vita – Gene, Kaïboue – Kandil, Lutin (Dao, 70e), Leautey, Mafouta



SC Bastia

Placide – Bohnert, Roncaglia, Akueson, Ariss – Ducrocq, Janneh (Etoga, 68′) – Tramoni (Rodrigues, 68′), Vincent, Boutrah – Cissé





Amiens a certes eu la première occasion de but de cette partie quand Mafouta, déboula, sur le côté gauche et frappa en direction de la cage bastiaise où Placide, sûr de lui, repoussa la tentative picarde du bout de sa chaussure droite mais c'est incontestablement le "bleu" de Bastia qui domina nettement cette première période avec la possession quasi totale du ballon, des initiatives etc.

Un Sporting comme Tavenot le voulait qui lui aussi aurait prendre l'avantage au tableau d'affichage sur cette belle reprise de la tête de Roncaglia sur un corner et que Gurtner eut bien du mal à maîtriser.





Avec ces "bleus" qui n'avaient pas froid aux yeux dans l'ambiance picarde très fraiche, on pouvait donc s'attendre au meilleur mais malgré une nette domination et une belle emprise sur le jeu le Sporting n'a pas pu faire mieux que rejoindre le vestiaire sur un décevant 0-0 alors que...



On attendit de voir alors ce que serait la seconde période.

Amiens reprit bien sûr du poil de la bête, mais Bastia costaud et bien organisé tenait parfaitement le choc et alors que l'on semblait s'acheminer sur un partage des points qui aurait davantage fait l'affaire des Picards, il y eut cette décision prise par l'arbitre, tombée du ciel pour les partenaires de kaiboué avec ce penalty sifflé contre Etoga après un coup franc tiré par Corchia. Un arbitre qui omit bien avant cela et après quelques secondes de réflexion, de sanctionner Urhoghide avait attrapé la cheville de Ducrocq en pleine surface de réparation...

Après cela le Sporting repartit de plus belle vers le but adverse. Mais le mal avait été fait.

Bastia a perdu un match qui était encore à sa portée.

Dur, dur pour Tavenot et ses joueurs.