Le Sporting cède en fin de match à Sochaux (2-1)

Stade Bonal, Sochaux : 2 SC Bastia : 1 (0-0)

Buts pour Sochaux : Kalulu (68e), Henry (90e)

Pour Bastia : Pogba (79e) contre son camp

Arbitre : Marc Bollengier

Avertissements : Ambri (79e) Kaluluu (90+3) à Sochaux; Palun (13e), Kaïboué (20e), Sylla (56e), Régis Brouard (65e) à Bastia



Sochaux

Prévot, Henry puis Diagne (92e), Aaneba, Pogba, Senaya, Ndiaye, Thioune puis Lopy (62e), Kalulu, Weissbeck, Do Couto Texeira puis Ambri (75e), Kitala puis Virginius (61e)



Bastia

Boucher, Kaïboué, Le Cardinal, Guidi puis Bocognano (52e), Palun puis Boyer (46e), Talal puis Ben Saada (78e), Salles-Lamonge, Vincent, Schur, Sylla puis Taoui (78e), Robic puis Saadi (78e)



Le FC Sochaux, qui n'avait plus le droit de musarder en chemin s'il veut avoir encore quelque espoir de Ligue 1, n'a pas tardé à se mettre en action.

Le premier corner a été pour les locaux, la première occasion aussi, mais le coup-franc de Weissbeck qui avait flirté avec le poteau droit de Boucher n'a pas trouvé le cadre corse pour autant.

Mais malgré cette entrée en matière les Sochaliens n'ont guère eu d'occasions de faire trembler les visiteurs et comme de l'autre côté on n'a guère fait mieux, même si l'ensemble s'est montré solide, on a eu droit à une premier demi-heure de jeu hachée et, à aucun moment, de nature à soulever l'enthousiasme.

Certes ce point refusé à Robic pour un hors-jeu préalable tendait à prouver que les visiteurs étaient venus avec des ambitions, mais ce n'est pas pour autant que cette envie de victoire se concrétisait au tableau d'affichage toujours bloqué sur 0-0 à la pause.



A la reprise Sochaux mettait encore la pression sur le camp bastiais, Kitala avait même cru ouvrir le score mais il était hors jeu. Sur l'action suivante, il était, encore, trouvé dans la surface mais gêné s'était retrouvé au sol..

Et à force de pousser Sochaux allait finir par trouver la faille à la 68e minute quand Kalulu parvenait à convertir en but ce coup-franc sur lequel Boucher, qui venait d'effectuer deux arrêts déterminants face à Virginius et Weissbeck, ne pouvait s'interposer.



Pourtant le Sporting de Bastia allait revenir dans le match à la faveur d'un but-gag du Sochalien Pogba qui prenait en défaut son propre gardien sans s'être auparavant soucié de sa position.



Mais, malheureusement, pour les Corses la marque n'allait pas en rester là.

Au terme d'un ultime sursaut Henry donnait la victoire à ses couleurs dans un stade Bonal qui sera passé par tous les états d'âme en l'espace de quelques minutes.