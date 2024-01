Le Sporting bouscule le leader Angers (2-0)

20ème journée de Ligue 2

Stade Armand Cesari à Furiani

SC Bastia 2 – 0 Angers SCO (1-0)

Pelouse naturelle en bon état

Temps : beau

Spectateurs : 10 328 spectateurs.



Arbitre : Benjamin Le Paysant



Buts :

Bianchini (29ème) – Alfarela (60ème) pour SCB



Avertissements :

Janneh (23ème) au SCB





SCB

Placide – Bohnert – Traore (Souboul 81ème) – Keita – Okou – Vincent (c) – Ducrocq – Janneh (Roncaglia 81ème)– Santelli (Yapi 82ème)– Alfarela (Djoco 76ème)– Bianchini (Tomi 70ème) .

Entr. : Régis Brouard





SCO Angers

Zinga – Hountondji – Bamba – Hanin (Bahoya 60ème) – Raolisoa –Lopy (Niane 46ème) – Abdelli – Capelle (c)(Ould Khaled 60ème) – El Melali – Diony – Ferhat (Hunou 84ème).

Entr. : Alexandre Dujeux





Les deux équipes se jaugeaient dans les premières minutes de jeu. Peu d’occasions à se mettre sous la dent. Il fallait attendre la 12ème minute pour voir la 1ère banderille du capitaine corse Vincent qui adressait un bon centre sur Santelli. Le ballon repris par la tête de l’attaquant trouvait le poteau gauche du portier angevin Zinga. C’était parti pour les bastiais qui dominaient alors son sujet. 15ème minute, belle combinaison Alfarela/Vincent. Le tir du capitaine bastiais est détourné par Zinga. Puis 3 minutes plus tard c’est Alfarela qui se distinguait en faisant tourner en bourrique les défenseurs visiteurs. Son tir malheureusement passait largement au-dessus de la transversale angevine. La récompense de cette domination arrivait à la 28ème minute. Bianchini était à la réception d’un centre de la droite d’Alfarela et de la tête trompait Zinga. (1-0).

Peu de réaction des visiteurs, quelque peu étouffés par l’ardeur bastiaise. Juste avant la pause c’est même Alfarela qui était à deux doigts de doubler le score. 1 – 0 c’était le score à la pause.

Les Angevins revenaient en 2ème période avec de meilleures intentions, pressant les Bastiais qui faisaient toutefois bonne garde. Sur un contre, à la 60ème Santelli lançait parfaitement Alfarela dans la surface. Du plat du pied le buteur bastiais ajustait Zinga. 2 – 0.

Angers ne reviendra plus, incapable de trouver la solution pour contrer l’équipe de Régis Brouard.

Une belle victoire, méritée, qui permet au SCB de prendre la 13ème place du classement avant la réception de Caen, le mardi 23 janvier à 20h45.