Le Sporting aime la Coupe - L'exploit face à Clermont Foot dominé à Furiani (2-0)

C’est par un temps bien tristounet que s’est déroulée cette rencontre : ciel gris et bas petit vent d’est frisquet. Cela n’avait pas empêché les supporters d’être fidèles à leur équipe et en nombre. Le début de match était à l’avantage des Clermontois qui portait le danger devant le but de Placide mais sans vraiment l’inquiéter. Robic sonnera le réveil des Corses à la 9ème avec consécutivement trois vraies occasions de but.

Les joueurs du président Ferrandi ouvriront logiquement le score à la 26ème par Santelli. L’avantage au score pour le SCB à la mi-temps était on ne peut plus logique.

En seconde période, les Bastiais ajouteront logiquement un nouveau but par Robic.



Feuille de match

16ème finale Coupe de France

SC Bastia 2 - 0 Clermont Foot 63 (1-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : gris et humide

Spectateurs : 5500





Arbitre principal : Pierre Gaillouste

Arbitre assistant 1 : Aurélien Drouet

Arbitre assistant 2 : Laurent Coniglio

4ème arbitre : Bartolomeu Varela Teles



Buts : Santelli (26ème) - Robic (70ème) pour le SCB





Avertissements :

Régis Brouard (entraineur 18ème) – Sainati (51ème) pour le SCB

Gastien (29ème) – Hamel (41ème) pour CF63







SCB : Placide – Kaïboué – Robic (c) – Sainati – Bocognano – Talal (Coulibaly 90ème) – Saadi (Ben Saada 90ème) – Schur – Santelli (Taoui 79ème) – Salles Lamonge – Quemper.

Entr. : Régis Brouard





CF63 : Desmas – Seidu – Mendy (Nsimba 46ème) – Zedadka (Kamdem 70ème) – Albert (Boyer 78ème) – Gastien (c) – Magnin (Busquets 46ème) – Dossou – Tell (Sidibe 65ème) – Rashani – Hamel.

Entr. : Pascal Gastien





Contexte

Match de coupe entre deux équipes mal classées dans leur championnat respectif. En jeu une place en 1/8ème de finale.



L’ambiance

Le kop de la tribune Petrignani en verve et en chants.





Les buts

26ème : Passe lumineuse de Quemper pour Santelli qui face au gardien clermontois ne tremble pas. Un tir à ras de terre qui finit dans les filets de Desmas.

70ème : Sur un corner de la droite de Salles-Lamonge, Santelli dévie de la tête pour Robic au 2ème poteau et trompe Desmas



Actions de jeu

Coup d’envoi donné par les visiteurs en blanc.

9ème : A l’entrée de la surface auvergnate, passe de Salles-Lamonge pour Robic qui frappe au but à ras de terre. Desmas se détend pour sortir le ballon de son but.

11ème : C’est Santelli qui inquiète Desmas qui doit lui sortir dans les pieds.

12ème : Santelli encore lui se met en évidence sur la droite de l’attaque Corse mais le tir n’est pas cadré.

16ème : Successions de une-deux des bastiais dans la surface clermontoise. Salles-Lamonge adresse un caviar à Santelli qui dévisse et expédie le cuir dans les airs.

21ème : Lors d’une belle action collective le ballon atterrit dans la surface auvergnate sur Saadi qui veut trop en faire et se fait chiper le ballon par Zedadka.

24ème : Sur un centre de Salles-Lamonge de la gauche, Saadi reprend de volée mais le ballon est contré par un défenseur.

33ème Salles-Lamonge des 35 m ouvre pour Saadi mais le gardien clermontois est le plus prompt sur le ballon.

37ème Passe en retrait trop courte de Bocogano pour son gardien Placide qui doit sortir dans les pieds de Tell qui convoitait le ballon à l’entrée de la surface corse.

49ème Tir puissant de Dossou des 20m qui passe au-dessus des cages de Placide

52ème Coup-franc dangereux pour Gastien, sorte de petit corner sur la gauche de l’attaque clermontoise. La défense bastiaise renvoie

54ème : Bien démarqué par Tallal sur la droite, Santelli rate le cadre sur sa reprise.

68ème Tir de Tallal des 20 m, trop faible pour inquiéter Desmas

69ème : bien lancé par Quemper, Saadi se retrouve en positon de tir seul face à Desmas qui détourne du pied

75ème : Frappe enroulée de Santelli à l’entrée droite de la surface. Desmas boxe le cuir.

84ème : Coup-franc de Kaïboué aux 22 m, à gauche. Le tir puissant du bastiais frôle la transversale de Desmas.

89ème : Sur une longue transversale de Schur ballon arrive sur Taoui, qui prend son temps pour contrôle mais son tir n’est pas cadré !



Pour l’anecdote

10 supporters du CF63 dans le kop visiteur.



Ils ont dit

Régis Brouard, entraîneur du SCB

« On a éliminé une ligue1, c’est un exploit. Le collectif a marché à merveille. On a peut-être manqué d’efficacité. On a réussi à couper leur jeu. Il y a eu une discipline collective incroyable. On a fait un match plein. Les joueurs ne se sont pas laissés emporter par la confiance, l’équipe est restée très structurée et ça aussi c’est intéressant. Cela montre qu’ils sont capables quand ils le veulent de rester concentrés.

J’ai pris du plaisir et les joueurs aussi et ça donne des performances. Les joueurs ont répondu présents dans une autre organisation, des joueurs qui ne jouaient pas. J’ai trouvé le public en osmose, Il y a eu une alchimie dans une ambiance sympa, tout le monde a soutenu, c’était une bonne soirée. Maintenant il y a des objectifs, c’est le maintien. C’est bien de rester dans la compétition avec cette coupe. Ça me plait bien, ça permet aux joueurs de rester mobilisés. Cette victoire fait du bien. C’est une victoire méritée. Le prochain objectif c’est Quevilly et il faut se remettre focus sur ce prochain match. Gagner ça permet de travailler en toute sérénité. Ce soir c’est tout positif.



Anthony Robic, joueur du SCB

« Je pense qu’on ne pouvait pas rêver meilleur début d’année. On savait qu’on devait livrer un gros match et qu’il fallait y mettre tous les ingrédients. Sur ce match on mérite la qualification et on peut être fiers de ce qu’on a fait. On laisse une belle image. Tout le monde a fait le travail, il y a une confiance mutuelle et le groupe l’a montrée en produisant ce match. On a fini cramé mais on a pris du plaisir ».



Pascal Gastien (entraîneur CF63)

« Je déçu, je suis en colère. C’est fini, il faut passer à autre chose. On est mal parti dans ce match. Déjà Bastia a été bon, voire très bon. Il n’y a eu aucun engagement mental, ni dans le déplacement. Il y a eu trop de manques. On a joué 10 mn, c’est pas suffisant. On a fait trop d’erreurs. On va travailler, travailler. On n’a pas fait preuve d’une grande dignité sur ce match ».