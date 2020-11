Le Socios Etoile Club Bastiais (SECB) crée une «carte privilège»

«Soutenir et améliorer la culture Socios est une volonté du bureau de l’association depuis plusieurs semaines» expliquent les dirigeants du SECB. « Aujourd’hui nous initions une nouvelle démarche, une démarche portée par notre volonté de considérer les Socios dans leur engagement auprès du SECB et du Sporting».Ainsi le SECB a t-il imaginé, en partenariat avec Corse Eco , une carte privilège dont bénéficieraient ses membres. Elle va permettre, tout au long de l’année, d’obtenir des remises de 10 à 30% dans plus de 600 commerces de Corse et du continent.«Elle va permettre aussi, à notre niveau, d’augmenter le pouvoir d’achat des adhérents et de favoriser le développement économique local» souligne le SECB. «Le travail du bureau de l’association a permis un tarif exceptionnel, mais l’argent du SECB, qui est celui des Socios, n’a pas vocation à offrir des avantages à une partie d’entre eux. C’est la raison pour laquelle l’achat de cette carte privilège sera 100% à la charge de l’adhérent».Dès la fin de la campagne d’adhésion*, prévue fin novembre, chaque Socios à jour de sa cotisation recevra par mail des informations et la marche à suivre pour en bénéficier.** Adhésions en ligne sur www.sociobastia.corsica ou dans différents points d’adhésions : stations-service, entreprises, tabac dont la liste figure à cette adresse https://www.sociosbastia.corsica/campagne-socios-points… ou tout simplement par courrier : Socios Etoile Club Bastiais - BP 631 - ZI FURIANI - 20601 BASTIA CEDEX