Le STC Education appelle à la grève jeudi 17 mars

La rédaction le Lundi 14 Mars 2022 à 17:19

En réaction à "l’attitude de mépris de l’Etat face aux revendications légitimes d’émancipation de la Corse et du Peuple corse", le STC Education qui "apporte un soutien sans faille à la lutte légitime de la jeunesse corse et partage sa colère" appelle à la grève le jeudi 17 mars.

Le STC Education demande aussi à être reçu par le ministre de l’Intérieur lors de sa venue en Corse les 16 et 17 mars prochains.