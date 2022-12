Ce solide avant-centre d'1m86 était passé auparavant par Avranches, Poissy, Aubervilliers Chartres et Rouen. Avec son club de Versailles qui joue les premiers rôles en National, il a déjà inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 10 matchs. En Coupe de France, il avait été le héros de son équipe en inscrivant un but qui avait éliminé le Toulouse FC en 1/8ème finale. Il s'est engagé pour 2 saisons et demie avec le Sporting.