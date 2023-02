Le Rotary Green Start-Up Challenge revient du 24 au 26 février

La première édition de ce concours avait été organisée en plein confinement, en avril 2021, à Toulon. En visio-conférence, 80 candidats venus de Corse, Monaco, France ou des provinces belglo-luxembourgeoises s'étaient réunis pendant trois jours. Accompagnés par 20 professionnels de renom - experts en stratégie d’entreprise, coaching, finance,

juridique et développement durable -, les participants répartis par groupes de travail, ont affiné leurs idées innovantes.



10 d'entre eux avaient été sélectionnés, 5 ont finalement été primés après leur présentation à un jury d'experts. Depuis, ils sont 7 à avoir créé leur entreprise en France, épaulés par leurs mentors et le réseau professionnel international du Rotary.



D'où l'envie d'une seconde édition, toujours en ligne, qui se déroulera les 24, 25 et 26 février prochains. "L'outil visio, aisé, green et accessible à tout porteur de projet reste de mise et confortera un rythme soutenu, allégé par l’alternance de pauses détente et d’animations ludiques virtuelles, justifie Jean-Jacques Titon, co-organisateur de la manifestation avec 10 membres experts en communication et marketing digital. Le Rotary Green Start-Up Challenge 2023 continue à privilégier des idées et projets alliant technologie numérique et innovation environnementale durable, en soutien du plan France 2030."



Objectif selon lui : "attirer des porteurs de projets novateurs nationaux et européens, accélérant la transition écologique territoriale."