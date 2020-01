Le Prunelli sinistré par la tempête Fabien : vers des assises du réchauffement climatique

Arbres arrachés, branches plongées dans le Prunelli, boue amoncelée, voiture renversée dans l’eau, chaises, tables, planches en bois, plâtre…C’est à un véritable paysage chaotique que Gilles Simeoni, président de l’Exécutif a été convié ce mercredi à l’occasion d’une visite dans la vallée la plus sinistrée de la région ajaccienne lors du passage de la tempête Fabien le 21 décembre dernier. Tout sauf une visite de courtoisie pour l’élu territorial qui a passé la demi-journée sur les sites concernés.







À ses côtés, Jean Biancucci, maire de Cuttuli et président de l’Agence de l’Urbanisme de Corse, Tony Peraldi, DGA service des aides aux communes et à leurs groupements, Daniel Laborde DGA infrastructures et travaux, histoire de songer, dès à présent, aux suites à donner en matière d’aides. Gilles Simeoni a rencontré, un à un et dans chaque village concerné, les différents maires ; Antoine Ottavi (Bastelicaccia), Pascal Leccia (Cauro), Pierre Poli (Eccica Suarella), Dominique Vincenti (Tolla), Jean-Luc d’Ornano (Ocana).

Le président de l’Exécutif est également allé à la rencontre des habitants, agriculteurs ou commerçants, notamment les plus sinistrés. Ainsi, il a pu s’entretenir avec Toussaint Muselli, fondateur de la SARL de l’entreprise de glaçons située au pont de la Vanna et détruite lors de la tempête, les responsables de l’auberge du Prunelli, fortement endommagée, du bar « Le Soccer » à Ocana dont la terrasse a été emportée mais aussi d’habitants et agriculteurs sinistrés…



Apporter une réponse aux sinistrés

« Une microrégion particulièrement touchée, rappelle Gilles Simeoni, un spectacle chaotique et d’importants dégâts matériels. Nous devons apporter une réponse à tous ces sinistrés. »

Au sortir de sa visite, c’est aux abords de l’auberge du Prunelli que le président de l’Exécutif a confié les trois points essentiels que la Collectivité de Corse mettra en place.

« Nous assurons, tout d’abord tous les sinistrés de la solidarité de notre institution, reprend-il, mais ce n’est pas un vain mot. Nous restons à leurs côtés. Nous allons nous pencher, à cet effet, avec les maires des villages concernés sur l’étendue des dégâts. Tant au niveau des infrastructures routières que des particuliers, dont certains ont été fortement touchés. La Collectivité va intervenir pour ce qui est des indemnisations à travers l’Adec pour ce qui est des entreprises ou le dispositif Forza. Un fonds spécial intempérie sera, par ailleurs, prévu…Le tout, en mutualisant nos efforts avec les services de l’Etat. »



Travailler à l’échelle méditerranéenne

La mesure-phare concerne la mise en place prochaine, d’assises du réchauffement climatique. « Nous avons évoqué cette perspective avec les maires. Des concertations dans ce sens auront lieu. L’objectif va consister à mesurer l’influence du réchauffement climatique sur les politiques publiques en apportant certainement des modifications à ces dernières. Il faudra prévoir, organiser et songer à travailler à l’échelle méditerranéenne. »

Autant de perspectives qui seront évoquées ces jeudi et vendredi à l’occasion de la session de rentrée de l’Assemblée de Corse…