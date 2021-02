Le "Paglia Orba" a quitté le port de Bastia

Le 25 janvier dernier, après plus de 10 heures passées au large de Bastia à cause des mauvaises conditions météo, le navire Paglia Orba de la Corsica Linea a heurté un haut-fond du port de commerce lors de sa manoeuvre d’accostage et subi une avarie qui lui a empêché de reprendre le large.

Après presque deux semaines à quai, ce lundi 8 février il à levé l'ancre et fait route vers le chantier naval de Bizerte : "Après les travaux de sécurisation et l'aval des autorités compétentes le Paglia Orba a mis le cap vers la Tunisie où il devrait arriver ce mercredi pour être réparé." indique la compagnie maritime.



Des liaisons toujours assurées

Dès le lendemain de l'accident la Corsica Linea avait assuré la traversée Bastia-Marseille grâce au navire Kalliste, affrété à La Méridionale et remplacé après une poignée de jours par le navire Pelagos qui assure maintenant les rotations entre Ajaccio et Marseille.





Un nouveau plan de flotte mis en place

​Si le plan de flotte a du s'adapter à une baisse de la demande liée à la crise sanitaire, la compagnie continue d'assurer sa mission de service public sur la desserte maritime de la Corse : les navires Nepita et Pascal Paoli desservent le port de Bastia, le Jean Nicoli et le Pelagos, affrété à la Méridionale, le port d'Ajaccio et le Monte d'Or assure les traversées entre L'Ile Rousse et le continent.