"Le Marathon de Volontariat", du Liban à la Corse avec Georges Mrad

Georges Mrad est le fondateur du premier Marathon de Volontariat au Liban.L’élément déclencheur de cette manifestation, l’explosion de Beyrouth le 4 août 2020. Suite à ce drame, Georges quitte son village pour faire du bénévolat et aider ses voisins, au fil des jours c’est « un raz-de-marée solidaire » qui voit le jour.Aujourd’hui, le jeune Libanais, qui est en Corse depuis quelques jours, souhaite partager cette solidarité et cette envie d’aider son prochain avec la Corse par de vraies actions.À ce titre la CRESS référence les structures souhaitant participer au marathon en proposant des missions comme le nettoyage de plages ou de chemins de randonnée, des rencontres intergénérationnelles, des collectes alimentaires et de jouets, des visites de lieux culturels ou encore des cours de sports dans les quartiers défavorisés.À ce jour le marathon compte 4 partenaires, la Collectivité de Corse, l’Agence du service civique, France Volontaires et le préfet de Corse.À travers cet événement là CRESS souhaite créer un réseau de jeunes engagés, un réseau territorial associatif, répandre les valeurs du volontariat et enfin partager la culture, les valeurs et les actions sur notre île.Toutes les informations sur le marathon sont disponibles sur le site de la CRESS.