Le Leclerc "drive out" ouvre à Corbara

C'est une petite révolution dans le monde de la grande distribution en Corse.

Le Leclerc de l'Ile-Rousse-Corbara, connu pour son attractivité, apprécié du personnel et de de sa clientèle pour son côté familial, a franchi le pas en se lançant dans la réalisation d'un Drive Out implanté lieu-dit Prato sur la commune de Corbara, en bordure de la T30, sur la ligne droite d'Algajola-Aregno.





Ce projet qui a été présenté ce lundi après-midi à la presse par son PDG Ceccé Acquaviva et sa directrice Audrey Lions, a été refusé une première fois avant de recevoir le feu vert de la commission départementale d'aménagement commercial.

" A la suite de cet accord nous avons débuté les travaux en juillet 2020. Pour nous c'est un nouveau métier

Aujourd'hui, à la veille de cette ouverture, tout le personnel est mobilisé pour les derniers préparatifs et les premières commandes qui affluent" précise Ceccé Acquaviva", avant de poursuivre:

" Ce drive est dans l'air du temps. Nous y avons pensé il y a maintenant quelques années mais avec cette crise sanitaire que nous connaissons, il est plus que jamais d'actualité. Il répond aussi à ,une demande de plus en plus pressante de notre clientèle.

Les médecins et les politiques l'ont bien compris en appuyant notre démarche.

Il est clair que ce drive va permettre de réduire considérablement une concentration de foule dans notre grande surface de l'Ile-Rousse-Balagne.

Ce drive est pour nous un tout nouveau métier auquel nous devons nous adapter, tout comme le personnel qui a reçu une formation spécifique.

Au total, en attendant d'avoir une plus grande visibilité, ce sont 40 personnes qui ont été employées en CDI. Nous aviserons par la suite. Volontairement nous n'avons pas voulu débaucher du personnel de notre hypermarché de l'Ile-Rousse pour lui garder cet aspect familial tant apprécié"



10 pistes de livraison.



Ce Drive out avec ses 10 pistes de livraison et cette surface de travail de 4 000 m2 sur deux niveaux en fait l'un des plus grands et des plus modernes, tant à l'échelle régionale, nationale qu'européenne.

De plus il fonctionne avec un système d'automatisation sophistiqué qui évite les erreurs.

Autre différence, et non des moindres, la direction a fait le choix pour les produits frais de vitrines comme en magasin plutôt qu'une grande chambre froide plus contraignante pour le personnel. De plus, cette immense structure est équipée de climatisation.

Les commandes des clients sont emballées dans des sacs papier qui sont gratuits





Lors de la visite des lieux Ceccé Acquaviva et sa directrice Audrey Lions,ont mis l'accent sur ces conditions de travail et sur la modernité des installations qui, grâce aux dernières technologies, permettent un traitement d'une grande efficacité.

"Cette unité de traitement est une des premières automatisées" ajoute le PDG du Drive

À l'extérieur aussi rien n'a été laissé au hasard avec un cheminement goudronné pour arriver aux pistes de livraisons qui donnera tout le temps à l'équipe de répondre à la demande du client.

Un effort non négligeable a également été consenti pour l'aménagement paysager tout autour de la structure.



Le point de retrait du Drive ouvrira à Lumio d'ici la fin de ce mois de janvier



Après avoir expliqué qu'initialement le projet de drive avait fait l'objet d'une demande sur la commune de Lumio et que celui-ci avait été refusé, Ceccé Acquaviva précisait : "Des travaux sont actuellement en cours dans les anciens locaux de Mobis puis de Carrefour Contact.

Ces derniers seront transformés en un point de retrait du Drive de Corbara et mis à disposition de ceux qui ne seront pas en mesure de se déplacer jusqu'à Corbara."



INFOS+

Pour commander il vous suffit d'aller sur le site de Leclerc Ile-Rousse et de choisir vos produits avant de régler.

Sur place au Drive, vous présenter devant une des bornes disponibles qui vous fournira toutes les explications et vous guidera dans vos démarches.