Le Jazz revient en force à Calvi les 24, 25 et 26 juin prochains

Après 8 ans d'absence, le Festival du Jazz revient en force à Calvi, sous le nom de Jazz in Calvi, pour le plus grand plaisir de tous. "Après la disparition de René Caumer, quia crée le Festival du Jazz en 1987, l'événement s'est malheureusement arrêté en 2014. Mais durant cette absence, le public était toujours en demande. On nous en parlait sans cesse et chacun souhaitait son retour. Nous-mêmes en avions vraiment envie. Nous avons donc décidé de le relancer" explique Gilles Pouquet, secrétaire général de l'association Jazz in Calvi.



Après une première tentative en 2021, contrariée puis annulée par le Covid, Jazz in Calvi, a recréé l'expérience tant attendue, pour juin 2023. Mais en attendant cette nouvelle édition 2.0, l'association présidée par Franck Maraninchi a choisi d'anticiper avec un numéro hors série, ces 24, 25 et 26 juin prochains, en programmant un événement exceptionnel. "Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas redémarrer notre festival directement comme ça. Nous allons donc redémarrer par ces 3 jours. 2 jours de concerts et une journée en partenariat avec la SNSM ", continue Gilles Pouquet.



Au programme du 24 juin, un bœuf à l'Escale sur le port de Calvi à l'heure de l'apéritif avec Pedro Sanchez en trio, la soirée prévue à la citadelle. En première partie de Fabienne Marcangeli Trio, Georges Sanchez et Francesca Vincenti, qui reprendront les chansons des Frères Vincenti. "Et sur place, la brasserie Gloria organisera une buvette", précise Gilles Pouquet.



Le 25 juin à 19 h, lors de la journée nationale des sauveteurs en mer, sera proposé un spectacle de la SNSM à la tour du sel, "avec une grande animation et notamment une régate au cours de la journée. Nous avons ainsi inclus la SNSM au festival".



Pour conclure, le 26 à 19 heures, c'est au théâtre de verdure de Lumio que le concert façon guinguette, Nini Set d’Anaïs Gaggeri, sera donné en partenariat avec le Caffè di a Mossa. "Au cours de ces 3 jours de fête, 2 concerts gratuits des Red Red Wine". Et afin de faire partager et avant tout de découvrir cette passion musicale, au genre et au rythme si particuliers, Gilles Pouquet est intervenu dans les écoles du bassin de vie calvais. "Je suis allé dans 17 classes de Calinzana, Calvi et Lumiu. J'ai écrit un texte, avec des illustrations musicales, et présenté aux enfants un petit spectacle d'environ 1h. Mais ce qu'il en est ressorti, c'est que les petits ne connaissaient pas le jazz. Les représentations seront gratuites pour les scolaires pour les inciter à participer à des spectacles vivants. Car en dehors de la musique numérique, ils ne vivent jamais la musique en live", confie-t-il.



Cette action qui se poursuivra l’an prochain, donnera lieu, lors du festival 2023, à une soirée dédiée aux scolaires.



Le rendez-vous est donc fixé au 24 juin à Calvi.