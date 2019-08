Le Groupe Sumenta Nova triomphe à la soirée de l'Amicale des pompiers de Calvi

En choisissant de baptiser cette soirée "Fire Beach", l'Amicale des Sapeurs Pompiers de Calvi qui renouait après plusieurs années avec l'organisation de soirées, avait annoncé la couleur et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a entièrement réussi et que les personnes présentes garderont un souvenir inoubliable de cette soirée.

" Organiser une telle soirée n'est pas chose facile. Il nous a d'abord fallu obtenir les autorisations et à cette effet, je tiens ici à remercier la Ville de Calvi qui a accepté de laisser à notre disposition le Poste de Secours et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) qui nous a accordé une autorisation pour l'utilisation de la plage.

Et puis, il y a eu tous ces bénévoles qui ont accompli un travail remarquable, tant dans l'organisation de cette soirée "Fire Beach" que lors de son déroulement, sans oublier les Etablissement Dary - Balagne Distribution, le Domaine Orsini et la Brasserie Gloria pour leur aide précieuse.

Enfin, un grand merci aux 900 ou 1000 personnes qui ont répondu à notre appel.

Les bénéfices de cette soirée serviront à l'Amicale pour l'achat de matériel et autres actions" commentait avec satisfaction Gaby Cruciani, président de l'Amicale des Sapeurs Pompiers.

Le succès de cette soirée qui s'est déroulée dans une superbe ambiance, on le doit bien évidemment aux pompiers mais aussi et surtout au Groupe Sumenta Nova qui fait l'unanimité partout où il passe.

Hier soir, une fois encore, Alexandre Marcelli et les siens ont fait honneur à cette culture corse qu'ils aiment faire partager. Avec eux, le public en a redemandé, jusqu'à 2 heures du matin, heure à laquelle chacun s'était engagé à éteindre le feu.

Un grand bravo encore à nos amis pompiers, au groupe et à tous ceux qui ont fait corps avec cette équipe de pompiers fidèle à sa devise "Courage et dévouement".