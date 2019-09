Le GFCA mal récompensé face à Boulogne (0-0)

Pas de temps mort dans un match déjà important entre deux des équipes en forme du moment, l’US Boulogne, qui reste sur quatre victoires consécutives et le Gaz invaincu depuis six matchs et vainqueur dans l’antre du leader Dunkerque la semaine dernière. Des Gaziers proches de l’ouverture du score sur une frappe de Piechocki sur le poteau (2e). Les Boulonnais répliquent par Idazza bien servi par Serin mais Balijon sort le grand jeu (7e). Le ton est donné et l’on ne va pas s’ennuyer dans un match au rythme soutenu où le Gaz v a nettement dominer son adversaire. Le Gaz prend les rênes du match en main et ne va jamais desserrer son étreinte Piechocki sollicite d’une belle frappe, le portier adverse contraint de boxer le cuir du poing (19e). Une première période à sens unique avec un GFCA qui accule les Nordistes dans leurs cordes. Et même s’il ne cède pas, le roseau boulonnais plie. À la suite d’un contre, Lebon est séché par Senneville, qui, en position de dernier défenseur, est renvoyé aux vestiaires. À la pause, net avantage aux points pour le GFCA mais l’essentiel reste encore à faire…



Mandanda sauve la baraque

Campée en 4-4-1, la formation nordiste semble, paradoxalement, poser plus de problèmes aux Ajacciens dans un second plus équilibré. Aidée en cela par une agressivité souvent limite et une propension à casser le rythme et à gagner du temps tout au long de la seconde période. Sur un déboulé de Shamal sur la gauche, la frappe échoue d’un crampon (52e). Le Gaz a plus de mal à assoir son jeu, il sent le danger et après une dizaine de minutes, se remet dans le sens de la marche. Mais il se heurte à un adversaire plus coriace, et comme Riffifi Mandanda sort encore le grand jeu devant Pollet (65e), on se dit dans les travées de Mezavia qu’il sera difficile de faire trembler les filets adverses. Dans le dernier quart d’heure, le GFCA, qui a laissé beaucoup de forces dans la bataille, pilonne la défense visiteuse. Mandanda va chercher un ballon impossible sur une frappe de Campanini (87e) et une ultime tentative de Piechocki. Ce sera la dernière occasion de la rencontre. Dommage…Mais une équipe du GFCA qui devrait faire parler d'elle cette saison.



Football National 8e journée

GFCA- US Boulogne (0-0)

Stade Ange Casanova

Temps doux

Bon terrain

Spectateurs : 1500 environ

Arbitre : M. M. Baert assisté de MM. Pinelli et Larhant

Avertissements : Idazza (21e), Shamal (41e) pour Boulogne

Pierazzi (38e), Lippini (47e), Anziani (60e) pour le GFCA

Expulsion : Senneville (35e) pour Boulogne

GFCA

Balijon- Campanini, Guidi, Filippi, Lippini (Diabaté 74e)- Beusnard, Pierazzi (cap.), Anziani- Piechocki, Pollet, Lebon (Pelican 74e)- ent : F. Ciccolini.

US Boulogne

Mandanda (cap.)- Senneville, Lina, Frickeche, Ilien- Serin (Diomandé 58e), Daillet, Beghin (Dutertre 88e), Shamal- Idazza (66e), Makutungu- ent : L. Guyot.