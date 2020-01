Le GFCA dominé à Avranches

Stade Fenouillère, US Avranches : GFC Ajaccio : (1-0)

Buts : Bonenfant (36e), Georgen (60e)

Arbitre : Ahmed Taleb

Un but par mi-temps.

Le premier peu après la demi-heure de jeu.

Le second moins de 30 minutes plus tard ont suffi aux Avranchinais pour s'imposer face aux Corses du Gazelec d'Ajaccio.

Les locaux ont réussi durant un bon moment à se créer de belles opportunités mais ça pêchait dans l'avant dernier geste.

Mais cela n'allait pas durer. A la 36e minute de jeu l'avant dernier et le dernier geste étaient réussi et cela permettait à Bonenfant d'ouvrir le score en coupant un centre au premier poteau

Les locaux doublaient la mise à l'heure de jeu au terme d'une belle action collective qui permettait à Georgen de tromper pour la seconde fois de la soirée le portier corse.

Ce second succès consécutif permet aux Avranchinais de venir taquiner le podium.

Quant aux Ajacciens ils devront cravacher et profiter de leurs deux rencontres de retard pour tenter de s'extraire des profondeurs du classement.