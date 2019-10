Le GFCA confirme face à Nice (3-1)

Gagner à Chaumont relevait d’un exploit gigantesque. Mais en volley plus que dans d’autres sports collectifs, le facteur chance n’existe pas. Pour autant et après deux premières défaites consécutives, le Gaz, au demeurant en pleine reconstruction, était attendu au tournant. Force est de constater, après quatre rencontres, que le GFCA a répondu présent. Ainsi, après l’exploit obtenu en terre chaumontaise, le collectif gazier était attendu face à Nice, une équipe particulièrement coriace.





Un match pas évident qui se sera joué en trois temps avec un aspect mental non négligeable. À ce jeu, les deux équipes vont se rendre coup pour au cours d’un premier acte particulièrement disputé. Aux coups de boutoir d’un collectif azuréen bien en place, les Ajacciens répliquent grâce à un bloc compact, une réception solide et des attaques tranchantes. Mais comme en attaque, les Niçois ne sont pas en reste, le duel reste serré. Tout va se jouer lors du money-time (21-21, 22-22, 23-23…) où Cox, meilleur marqueur de la rencontre va permettre au NVB de s’adjuger le premier acte (23-25).





On va continuer sur le même tempo lors d’un second set tout aussi disputé. Encore une fois, le pointu azuréen permet à ses couleurs de prendre les devants mais le score reste étriqué. (7-7, 8-8, 9-9…). À l’amorce du money-time, le Gaz parvient à accroître son avance (17-15, 18-16) notamment sous l’impulsion de Trutchev. Mieux encore, les « rouge et bleu », désormais maîtres au filet, prennent une avance que l’on croit décisive (22-18). Encore une fois, les coriaces niçois s’accrochent sauvant même deux balles de set avant de céder sur la troisième (25-22).



Un Miseikis de gala

Le GFCA vient de remettre les pendules à l’heure. Le NVB, de son côté, vient de laisser passer sa chance. Physiquement et mentalement, la débauche d’énergie des deux premiers sets lui coûte cher. Au contraire, le Gaz, qui a trouvé les bons réglages avec, à la baguette un Miseikis de gala et un secteur offensif performant, déroule. Le s Ajacciens alignent les points et prennent déjà une option sur la troisième manche (7-1). Une avance contre laquelle l’adversaire ne pourra rien. Le GFCA maintient cette cadence de 7 à 8 points d’avance et remporte, sans forcer le troisième set (25-13).





Encore faut-il conclure. Toujours aussi solide, le collectif « rouge et bleu » prend, d’entrée les devants (3-1, 4-2…) et parvient à rester maître au filet et performant au service. De sorte que l’adversaire subi de plus en plus…(15-12). Mais il a le mérite de ne pas abdiquer. Pour autant, on sent bien que rien ne peut arriver à l’équipe de Fred Ferrandez, dominatrice dans tous les compartiments du jeu. En toute logique, c’est Miseikis, l’homme du match, qui conclut cette première victoire de la saison au Palatinu (25-21). Un succès important avant d’aller à Chaumont mardi en coupe, puis à Tours, samedi prochain en championnat…





Salle du Palatinu

GFCA bat NVB 3-1

Evolution du score

23-25 (30’), 25-22 (30’), 25-13 (24’), 25-21 (31’)

Arbitres : M. Bérard et Mme Hayaux du Tillie

Spectateurs : 800 environ

GFCA : 4 aces, 13 contres, 57 attaques gagnantes, 25 fautes directes dont 19 au service

Six de départ : Jaumel (2), Roatta (10), Milivojevic (13), Ben Tara (9), Bruckert (8), Truhtchev (15). Libero : Kroiss. Puis Miseikis (16)- ent : F. Ferrandez

NVB : 4 aces, 11 contres, 43 attaques gagnantes, 24 fautes directes dont 16 au service

Six de départ : Halilovic (1), Cuk (5), Mehic (11), Cox (20), Ah-Kong (10), Galabov (9). Libero : Ribbens. Puis Polomac-