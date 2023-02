Le FC Borgo rechute à Orléans (0-3)

Stade de La Source, US Orléans : 3 FC Borgo : 0 (1-0)

Buts pour Orléans : Fortuné (22e), Hountondji (63e), Dabasse (70e)

Arbitre : Medhi Mokhtari

Avertissements. À Orléans: Dabasse (30e), Allée (53e). À Borgo: Lebas (22e).





Orléans.

Viot - Agounon (Elimbi 83e), Saint-Ruf (cap), Mambo, Akpa - Ndiaye, Allée (Mokdad 73e) - Berthier (Gassama 62e), Fortuné, Hountondji - Dabasse (Lepaul 73e). Entraîneur : Nicolas Usaï.





FCBorgo

Barbet - Diarra, Romany (Ngouabi 81e), Diabate - Coelho, Lebas, Doumbia (cap) (Dzabana 60e), Hemans Arday, Benoit (Vittori 72e) - Ley (Duku Mbenga 46e), Kerkour. Entraîneur : Alexandre Torres.



Les visiteurs ont cédé une première fois sur ce penalty consécutif à un coup franc de Allée , qui a heurté le bras de Lebas placé dans le mur. Sur le coup l'arbitre a vite indiqué le point de penalty puis sorti presque aussitôt un carton jaune à l'encontre du milieu de terrain corse

Certes, le coup de pied de réparation était transformé en deux temps par Fortuné mais ce n'est pas pour autant que cela permit à Orléans d'améliorer sa copie.

Plus rien d'ailleurs n''était marqué jusqu'à la pause.



Les locaux ont fait la différence en seconde période par Hountondji qui inscrivait le but du break en reprenant parfaitement une frappe repoussée de Dabasse puis par ce même Dabasse qui coupait un corner de Allée au premier poteau.

Et ça faisait 3 à 0 pour Orléans qui enregistrait sa plus large victoire de la saison.