Le FC Borgo partage les points à Saint-Brieuc (2-2)

Stade Fred-Aubert, Stade Briochin : 2 FC Bastia-Borgo : 2 (0-0)

Il y a eu d’abord ce penalty pour Bastia-Borgo contesté par les Bretons pour une faute de bras de Boudin, le ballon semblant en effet venir à son bras...

Mais Genty n'en avait cure et permettait aux Corses d'égaliser. Il y eut la 87e et ce second penalty pour Bastia-Borgo après que Angoua se soit mis à la faute dans sa surface de réparation.

Là encore Duku-Mbenga faisait ce qu'il fallait.

Bastia-Borgo passait donc devant, mais la joie des visiteurs était de courte durée Yobé, qui venait de faire son entrée, égalisait sur le fil pour les Bretons.

Le FC Bastia-Borgo a condamné le Stade Briochin à rester à la toute dernière place du championnat National ce vendredi soir.Pourtant après une première période à leur avantage et ce but obtenu de la tête parIllien, seul à la réception d'un coup franc distillé par Nouri à la 63e minute de jeu, les locaux pensaient avoir fait le plus dur.Mais les événements qui ont suivi leur ont démontré le contraire.