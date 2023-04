Le FC Borgo concède le match nul face à Sedan (1-1)

Pas de round d’observation dans cette rencontre puisque les Corses ouvraient le score dès la 3e minute de jeu par le capitaine Doumbia.

Piqués au vif, les Ardennais réagissaient aussitôt, mais se heurtaient à une bonne défense insulaire. Si le jeu était débridé, les occasions se faisaient bien rares. Les défenses prenant le pas sur les attaques. Les joueurs d’Alex Torres réussissaient certes de belles combinaisons devant, mais manquaient la finition. Les Sedanais, pas vraiment dans le coup, rataient même un penalty à la 41e. Le tir de Ramalingom étant repoussé par le gardien Barbet. À la pause le FCB menait au score par le minimum (1-0).

En seconde période les Sedanais se montraient toujours aussi maladroits, ratant un nouveau penalty ! Barbet le gardien corse stoppant le tir de Quarshie à la 59e. Si Borgo refusait le jeu, il faudra une grossière erreur de la défense borgaise pour voir les Ardennais égaliser à la 70e alors que Barbet avait multiplié les parades dans ses buts.

Une équipe méconnaissable de Borgo concédait le nul alors qu’elle avait la victoire à ses pieds. Affligeant !



Feuille de match

29e journée de National

FC Borgo 1 - 1 CS Sedan Ardennes (1-0)

Complexe sportif Paul Natali à Borgo

Pelouse synthétique

Temps : beau

Spectateurs : environ 200



Arbitre centre : Mehdi Mokhtari

Arbitre assistant 1 : Ergun Yazar

Arbitre assistant 2 : Anthony Chaptal



Buts :

Doumbia (3e) pour Borgo

Ramalingom (70e) pour Sedan



FCB

Barbet – Benoit – Romany – Doumbia (c) – Berenguier – Diarra – Duku (Kouakou 63e ) – Ley (Goret 78e) – Lebas (Vittori 73e ) – Sangare (Dzabana 73e )– Coelho (Kote 78e) .

Entr. : A. Torres



CSSA

Lembet (c) – Silva – Vanbaleghem – Ramalingon – Carlier (Hrvey 82e) – Pires (Khous 59e) – Gassama (Dahcour 81e) – Quarshie (Abdeldkelil 68e) – Séance – Soukouna – Gomel.

Entr. : O. Saragaglia





Film du match

Coup d’envoi donné par les Sedanais.

1re période

2e : Tir puissant de Lebas (FCB). Superbe claquette du portier sedanais qui met le ballon en corner.

BUT 3e : Sur le Corner de Lebas, Romany aux 20 m remet sur Doumbia, collé au poteau droit du gardien ardennais, qui saute plus haut que tout le monde et rabat le ballon de la tête dans les filets de Lembet. (1-0)

27e : Corner pour le FCB. Tiré de la gauche par Lebas le ballon est saisi par les deux gants de Lembet.

38e : Déboulé de Quarshie (CSSA) sur la droite qui s’invite dans la surface corse. Son tir s’écrase sur l’équerre de Barbet.

40e : Gomel (CSSA) s’écroule dans la surface corse sur une faute grossière de Romany. L’arbitre désigne le point de penalty.

Penalty 41e : Sur le coup de pied de réparation pas très puissant de Ramalingom, Barbet repousse le ballon des deux pieds. La défense corse se dégage.





50e : Sangaré (FCB) perce en solitaire la défense sedanaise, mais aux 9 m rate complètement son tir.

57e : Frappe de loin de Gomel (CSSA) bien captée par Barbet.

58e : Sur une faute de Berenguier (FCB) sur Quarshie dans la surface corse, l’arbitre siffle un nouveau penalty pour les visiteurs.

Penalty 59e : Penalty de Quarshie stoppé par Barbet qui fait une double parade sur une reprise de ce même Quarshie.

66e : Ramalingom (CSSA) slalome dans la surface sur le côté gauche et place un tir puissant au 1er poteau. Nouvelle parade de Barbet.

68e : Tir de Khous à l’entrée de la surface. Barbet détourne le ballon des deux poings

69e : Quarshie (CSSA) trouve la transversale sur un tir puissant des 20 m.

BUT 70e : Grossière erreur de la défense du FC Borgo. Ramalingom en profite pour égaliser. (1-1)

75e : Percussion de Kouakou (FCB) dans la surface visiteuse qui trouve le petit filet de Lembet.



La réaction d'Alex Torres, entraîneur de Borgo :

« Ce match ressemble à ce qu’on livre depuis le début de saison. Une 1re mi-temps maîtrisée et en 2e mi-temps on retombe dans le pire de ce que l’on peut faire. On a mis de l’enthousiasme sur la fin, mais les joueurs manquent d’expérience. On prend le point et on se satisfait de donner de l’expérience aux jeunes. Il faut garder le positif, comme notre maîtrise du jeu en 1re période. On sait que sur la durée d’un match on a de gros trous d’air ».