Le FC Bastia-Borgo résiste à Lyon-Duchère (0-0)

Lyon-Duchère : 0 FC Bastia-Borgo : 0



Duchère

Hautbois, Moizini, NDiaye, Sali, Pierre-Charles, Ayati, Bonor,Grain, Bouderbal, NKololo, Rivas



FC Bastia-Borgo

Milosavljevic - Bilingi - Durimel (cap.) - Traoré - Ouadah - Doumbia - Cropanese - Giacomini - Gueye - Cros - Penneteau‬ ‪Remplaçants : Lunardi - Hamdi - Kane - Cinquini - Foulon‬



Laurent Roussey

"On a eu les situations mais on n'a pas réussi à marquer. C'était toutefois mieux dans la concentration et la détermination. Il a manqué ce petit but qui aurait permis de dynamiser le match et qui les aurait poussé à sortir plus."



J.-A. Ottaviani

"Ce nul nous permet de confirmer le bon résultat obtenu la semaine dernière. On a appris de nos erreurs par rapport à Avranches où nous avions perdu dans un match semblable. On a été cohérent dans le jeu et fait les efforts. C'est un résultat mérité."