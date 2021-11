Le FC Bastia-Borgo réagit trop tard à Avranches

(Cp) le Vendredi 19 Novembre 2021 à 20:33

Le FC Bastia-Borgo a subi un nouveau revers ce vendre à Avranches. Les Corses menés 2 à 0 à la pause ont encaissé une troisième durant la seconde période. On pensait alors la cause entendue, mais dans un dernier sursaut les joueurs de Stéphane Rossi ont réussi en toute fin de match à inscrire 2 buts (Mbala et Vittori). C'était trop tard pour espérer renverser la vapeur mais néanmoins encourageant pour la suite même si le FC Bastia-Borgo reste scotché à la dernière place du classement avec de surcroit un retard conséquent sur l'avant-dernier de l'épreuve.