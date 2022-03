Le FC Bastia-Borgo ne tient pas la distance à Annecy (1-3)

Parc des Sports d'Annecy, FC Annecy : 3 FC Bastia-Borgo : 1 (1-1)

Buts pour Annecy : El-Jahouari (36e), Fillon (64e), Kyeremeh (78e)

Pour le FC Bastia-Borgo : Ba (22e sur penalty)

Arbitre: Ahmed Taleb

Avertissements : Bastian (43e) au FC Annecy; Mbala (83e), Giacomini (87e) au FC Bastia-Borgo



FC Annecy

Escales, Mendy, Kashi, Goncalves, Rocchi puis Fillon (61e), Testud puis Eckenfelder (90e), Kyeremeh, El-Jahouari, Bosetti puis Spano (62e), Ruque, Bastian puis Temando (88e)





FC Bastia-Borgo

Balijon, Magassouba, Rimane, Lajugie puis Ouro Sama (87e), Doumbia, Anziani, Marmot puis Magassouba (87e) , Cropanese puis , Giacomini (66e), Raspentino, Ba puis Mbala (63e), Bassouamina



Les premières escarmouches ont été certes menées par le FC Annecy, mais Bastia-Borgo na pas tardé à faire la preuve qu'il n'était pas venu au Parc des Sports pour faire de la figuration.

Dès la 11e minute ce centre de Raspentino pour Ba aurait, déjà, mérité un meilleur sort. Comme ce centre sur lequel Mendy empêchait Cropanese de conclure victorieusement.

Mais pour les visiteurs ce n'était que partie remise puisque à la 21 minute de jeu Bastia-Borgo ouvrait le score après ce penalty réussi de Ba après une faute de Rocchi sur Anziani.



Pour les Corses c'était plutôt bien parti mais les locaux, qui luttent pour aller voir plus haut, sont venus inquiéter à plusieurs reprises Balijon jusqu'à égaliser un peu après la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de El-Jaouhari (35e).



El-Jaouhari on allait, encore, le voir à la reprise quand il reprenait de demi-volée et du gauche un ballon que Balijon, spectaculaire, empêchait de prendre la direction de sa lucarne droite.

Mais c'était le duo rentrant Spano-Fillon qui allait délivrer les locaux et donner l'avantage de manière imparable au FC Annecy au moment où le FC Bastia-Borgo donnait des signes d'essoufflement.



Et ce n'était pas fini pour le FC Bastia-Borgo qui encaissait un troisième but à la 78e minute au terme d'un exploit personnel que Kyeremeh qui prenait sa chance de loin et surprenait une fois encore Balijon.

Dès lors c'en était fini des espoirs du FC Bastia-Borgo qui s'inclinait après avoir laissé entrevoir de belles possibilités.

Dommage…