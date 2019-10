Le Concours équestre consacré à l'Équifeel et au TREC a débuté dans la pinède de Calvi

Si vous ne savez pas quoi faire de cette belle journée dominicale ensoleillée et que vous aimez les chevaux, nous vous suggérons de vous rendre dans la pinède de Calvi où depuis ce matin 9 heures et jusqu'à 16 heures se déroule un concours équestre que l'on a pas l'habitude de voir tous les jours, celui des épreuves d'équifeel et de Trec.

Ce concours est organisé à l'initiative " d'Équitable Corse, seules association de protection et de sauvetage des équidés en Corse.

Ces deux compétitions inscrites au calendrier de la Fédération Française d'Équitation se déroulent dans ce cadre idyllique de la Pinède de Calvi baignée de soleil ce dimanche.

l'Équifeel consiste en des tests ludiques ou le cavalier choisit des niveaux de difficulté de contrat pour mettre en valeur sa complicité avec son poney ou son cheval.

Le but de l'équifeel est de donner au cavalier davantage de compréhension du poney ou du cheval, de réflexion et de ressenti dans ses interactions avec lui.

Ainsi, durant toute la matinée, dans la pinède, à hauteur du Poste de Secours de la plage où a été installé le PC Course et la buvette, les cavaliers se présentent devant les juges sur différents ateliers.

Après la pause déjeuner, cavaliers et cavalière se présenteront pour l'épreuve des Techniques de Randonnée Équestre de Compétition (TREC). Celle-ci se déroule toujours dans la pinède, en terrain varié . Une épreuve qui présente un éventail de dispositifs naturels ou simulés que l'on rencontre fréquemment en randonnée, à effectuer en un temps accordé.

Une épreuve spectaculaire que nous vous conseillons.