Le Colonel Christophe Tritscher nouveau Chef de corps du 2e REP de Calvi

C'est une première dans les annales du 2e REP depuis qu'il s'est installé à Calvi il y a 53 ans. "Les invitations sont limitées au strict minimum" précise dans un communiqué l'autorité militaire.

Bien avant que ne débute la prise d'armes de passation de commandement, les entrées sont filtrées et la Police Militaire veille. La cérémonie est présidée par le général de brigade Jacques Langlade de Montgos, commandant la 11e Brigade Parachutiste avec à ses côtés le Général de corps d'Armée, Eric Bellot des Minières, un ancien du 2e REP, en présence des autorités civiles et militaires, dont le Maire de Calvi Ange Santini, le Préfet de Haute-Corse François Ravier, le sous-préfet de Calvi Florent Farge, le Général Mouchet, commandant la Légion de Gendarmerie en Corse, le colonel Pezza, commandant le Groupement de Gendarmerie de Corse.

Le Général Jacques Langlade de Montgos passait les troupes en revue.

La cérémonie se poursuivait avec la remise de décorations à 5 militaires.

Enfin, selon la tradition le "Patron" de la 11e BP entouré du Colonel de La Chapelle et du Colonel Christophe Tritscher tendait son bras gauche pour désigner le nouveau chef de corps et prononcer la phrase de circonstance " :" Vous reconnaîtrez désormais en votre chef..."





Outre les personnes déjà citées on notait la présence de plusieurs Maires, adjoints et conseillers municipaux de Balagne dont, pour certains; c'était une première, le chef de Bataillon Paulo de Carvalho et son adjoint le Capitaine Marchandeau ainsi que des gendarmes de brigades ou services de Balagne