Le Collectif Pour "Que Vivent Nos Langues" remet une lettre à Emmanuel Macron

Créé à la rentrée 2019, que le Collectif s’est constitué en réaction aux conséquences linguicides de la réforme du lycée et du baccalauréat du ministre Jean-Michel Blanquer, dont les effets sont désastreux pour la place des langues régionales dans le système éducatif français.

A l’initiative du collectif, une manifestation regroupant un millier d’enseignants, élèves et parents d’élèves, responsables associatifs, acteurs culturels et politiques s’est déroulée devant les locaux du ministère de l’Education nationale le 30 novembre dernier à Paris.

Devant le refus de dialogue du ministre de l’Education Nationale, le collectif a décidé de s’adresser directement au Président de la République, de remettre une lettre ouverte et de solliciter un dialogue dont l’issue est un enjeu majeur pour la société française : l’avenir de sa diversité du patrimoine culturel et linguistique.





Le Collectif rendra publique la lettre ouverte au Président de la République le jour même à sa sortie de l’Elysée.

Cette démarche est appuyée pour l’heure par plus de 90 parlementaires (députes, sénateurs, députes européens).

Cette liste sera rendu publique demain.