« Le Chat botté » enfin sur scène à Bastia

La volonté de l’association ANT, Art et Noces Troubles, porteuse du projet, était de transposer le célèbre conte du Chat Botté dans un projet interdisciplinaire mêlant théâtre d’objets et musique baroque pour créer un spectacle en langue corse* (adaptation en langue corse et narration de Jean-Baptiste Filippi du Teatrinu), qui s’adresse à tous les publics en offrant la possibilité de s’adapter à différents espaces scéniques afin de se produire en tournée sur l’île. Pour monter Le Chat Botté, l’association a réuni différents artistes autour d’Anna Fernandez, qui s’est illustrée depuis plus de 30 ans dans l’univers du théâtre de marionnettes, dans des représentations à l’international. Ce conte merveilleux plonge le public au temps de Louis XIV et des musiciens de sa cour. Il est illustré par des transcriptions de danses et de pièces originales de compositeurs français de l’époque baroque des XVII et XVIIIème siècles (Jean-Philippe Rameau, Elisabeth Jacquet de La Guerre, Louis Couperin, Jean-Marie Leclair et Jean-Ferry Rebel). On retrouve aux instruments des musiciens locaux : Elise Lancerotto (harpe triple et clavecin), Celia Picciocchi (violon) et Martin Bauer (viole de gambe et flûte).Aux marionnettes : Anna Fernandez (Cie Per Poc) et Santi Arnal (Cie Per Poc). Le tout dans les jolis décors d’Alexandra Semenova.