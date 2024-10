Le Cardinal François Bustillo lance sa page Facebook

Le Cardinal François Bustillo, nommé cardinal par le Pape François le 30 septembre 2023, continue de surprendre par son approche accessible et moderne. Dernière initiative en date : la création de sa page Facebook, qui, en une seule journée, a déjà attiré près de 900 abonnés.Cette page permet aux fidèles de rester informés de ses activités et prises de parole, que ce soit sur ses déplacements, ses messes ou d’autres événements où il est présent. Une manière simple et accessible pour chacun de suivre l’actualité de cet homme d'église qui, en quelques mois, a su marquer les esprits en Corse, où il est particulièrement apprécié.Avec sa page Facebook, l e Cardinal Bustillo rejoint les nombreuses figures religieuses qui utilisent les réseaux sociaux pour maintenir un lien avec les fideles, et être accessible à tous, dans un monde où la communication évolue rapidement et où les échanges se font de plus en plus numériques.`