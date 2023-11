Le "Bouillon" bastiais : au Fango un nouveau restaurant à la portée de beaucoup de bourses

Un film au goût douteux...



Côté déco, le Bouillon bastiais donne dans le vintage, privilégiant les couleurs cuivrées, les tons ocres, avec des chandeliers ou bouquets de plumes sur les tables. Notons aussi dans l'établissement la volonté de servir à manger dans des assiettes en porcelaine de Limoges, dénichées dans des brocantes ou appartenant aux grands-parents de Julien Savignat. On déjeune dans une ambiance musicale folk et rock des années 60 : Beatles, Mamas and Papas, Beach Boys ou Bob Dylan accompagnent les repas servis par des serveuses en chemisier blanc à bretelles.



Etonnant : une télévision a été encadrée dans le style art déco. Elle se trouve dans le fond de la salle et pendant le service, diffuse (sans le son) des passages de vieux films américains, en noir et blanc. " Je trouve ces films réconfortants ", justifie Julien Savignat. Oui, enfin... mardi midi, pendant notre repas, on a eu droit à des scènes de Darkside, les contes de la nuit noire , un film d'horreur qui nous a fait apprécier différemment la tomate farcie que l'on était en train d'avaler ! " C'est une erreur évidemment, s'excuse le gérant. On n'aurait pas dû mettre ce film, je vais l'enlever. Même si c'est bientôt Halloween ! "





Le Bouillon bastiais est situé rue du Juge Falcone, immeuble Bagatelle à Bastia, quartier du Fango. Ouverture les midis et les vendredi et samedi soirs. Réservations et commandes au 04 95 65 47 71.