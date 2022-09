Le Bonifacien William Schied, nouveau commandant de la goélette L’Etoile de la Marine nationale

Natif de Bonifacio, l’enseigne de vaisseau William Schied intègre l’Ecole de Maistrance en 2001. Breveté navigateur timonier il débute sa carrière à bord du patrouilleur Commandant Ducuing basé à Toulon sur lequel il effectue plusieurs missions de lutte contre la piraterie en Océan Indien (Enduring Freedom). Après un déploiement d’une année en Océan Indien à bord du bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) Marne, il retourne à Lanvéoc en 2005 pour être breveté officier chef du quart. Dès 2006 il poursuit sa carrière exclusivement embarquée successivement sur les chasseurs de mines tripartite (CMT) Croix du Sud puis Céphée, le Batral Jacques Cartier en nouvelle Calédonie qu’il ramènera à Brest pour son désarmement, le BBEP Denti à Toulon sur lequel il prend part aux essais pyrotechniques pour le programme BARRACUDA en tant que commandant en second, le BIN Eglantine en tant qu’instructeur navigation et commandant en second. Admis en 2019 officier spécialisé de la Marine, branche NAUTI, il est nommé commandant adjoint équipage et opérations du bâtiment hydrographique et océanographique (BHO) Beautemps-Beaupré à bord duquel il participe aux campagnes océanographiques en Atlantique, Méditerranée et Océan Indien. En 2021, il prend la fonction de commandant en second de l’équipage A du BSAM Garonne, jusqu’en 2022, où il prend le commandement de la goélette Etoile.





L’Etoile

L’Étoile est l’une des deux goélettes de la Marine nationale. Construite en 1932 aux Chantiers navals de Normandie à Fécamp, elle est la réplique des goélettes de Paimpol qui pêchaient la morue au large de l'Islande, d'où également, l'appellation de "goélette islandaise". Ces bâtiments, véritable école de la mer de la vie embarquée, représentent des outils d’apprentissage adaptés à l’assimilation et à l’appréhension des fondamentaux, dont le « sens marin » et l’esprit d’équipage, pierres angulaires du métier du marin. Elle contribue ainsi à la formation des élèves des différentes écoles de la Marine nationale durant des exercices en Atlantique, en Manche et en mer Méditerranée. Ces goélettes sont les derniers bâtiments de la Marine nationale à avoir servi dans les Forces navales françaises libres. Elles arborent à ce titre le pavillon de beaupré à Croix de Lorraine. Basée à Brest, L’Étoile a pour ville marraine Fécamp.