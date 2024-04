Ladies Open Calvi Eaux de Zilia : c'est parti

C’est sous un soleil radieux que la première journée du Ladies Open Calvi Eaux de Zilia s’est déroulée ce dimanche dans la pinède calvaise.Un public bien présent pour assister aux premiers duels biens engagés, des joueuses qualifiées et des personnalités au sein du Tennis Club, des rencontres qui ont offert un beau spectacle.C’est Aminata Sall qui s’est qualifiée la première face à Pallavi Patel, la benjamine du tournoi et la jeune protégée de Marion Bartoli, 7/5, 6/3. La Polonaise, Natalia Kowalczyk s’est imposée 4/6, 6/2, 7/5 face à Yoana Moneva.La française Coline Briand, s’est inclinée face à sa compatriote 6/3, 3/6, 6/3. Gaelle Desperrier se qualifie face à Chanel Janssen 6/1, 7/6. En fin, Fiona Codino remporte 7/6, 6/0 face à Lauren Mominn." Nous assistons aux premiers tours des qualifications. Les qualifiées jouebt ce lundi leurs qualifications pour les 1/4 de finale. Et à partir de mardi, les 16emes, 8èmes …. Jusqu’à dimanche. Un premier jour où il faisait chaud, où nous aavons assisté à des matchs longs. C’est assez bizarre car d’habitude le premier tour ça va plutôt vite. Mais là, tout le monde veut se qualifier. Il y a eu 2 matchs en 5 heures" expliquait Jean Gour, directeur du tournoi.Rencontrée après un entraînement, Tessah Andrian Jafitrimo, 487e mondiale et 25e classement français, apprécie le Ladies Open de Calvi. " je participe à ce tournoi car j’aime le cadre qui est magnifique, j’aime les gens qui s’y trouvent. J’espère aller jusqu’au bout ! "Une compétition suivie de près par, Aravane Rezaï, ancienne 14 ème au classement français WTA, L'Association des joueuses de tennis ou Women's Tennis Association , ou encore Marion Bartoli, ancienne 1ère Française.La deuxième journée du tournoi s'est poursuit ce lundi avec pas moins de 8 rencontres au programme.Marine Seostak (FRA) [3] - Olivia Gram (DEN) [10].Chiara Girelli ITA [1] - Mia CHUDEJOVA SVK [11].Aravane Rezaï FRA 2 - Natalia Kowalczyk.Maëlle Leclercsik-Fiona oXCodi.Maja RADENKOVIC (SWE) (7]-Aminata SALL (FRA) [14]Aminata Stell-Irina Ramialision- Astrid CIROTTE (FRA) [9].Carmen LOPEZ MARTINEZ (ESP) [5] -Mathide LOLLIA (FRA) [12).Anna CHEKANSKAYA [6] - Gaëlle Desperrier.