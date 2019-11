La vague de solidarité continue après l'incendie d'Olmeto

Eccu a Corsica d’oghje,



Les résistants sont assassinés au petit matin, les lanceurs d’alerte et défenseurs de l’environnement sont touchés dans leurs biens ou menacés de mort, les animaux sont brûlés vifs, les travailleurs courbent l’échine pour ne pas perdre leur maigre pitance.



S’attaquer à Jean Simon Mondoloni et à sa famille c’est s’attaquer à ceux qui n’ont pas abdiqué et qui résistent encore au projet funeste des salauds qui rêvent de mettre la corse en coupe réglée pour pouvoir se gaver d’argent public ou non en instaurant un régime de terreur.



Mais s’attaquer à la famille Mondoloni pour la faire taire c’est bien mal connaître le degré d’engagement de ces corses travailleurs et honnêtes, défenseurs infatigables d’une terre, d’une culture, d’une identité.



A Mossa Paisana est aux cotés de Jean Simon et tous les les siens et nous ne baisseront pas la tête devant Les voyous, ces ennemis de la Corse. leurs actions sont des actes de haute trahison. Ils sont les complices d’un système qui les utilise sans vergogne pour museler un peuple qui aspire à la paix et à la liberté. Ils sont les chiens de garde d’un système qui asservit les individus, les petits, les sans grades au service des insatiables spéculateurs ou trafiquants en tout genre qui ne reculent devant rien pour accroître éternellement leurs profits et faire fructifier leur argent sale et puant.



A Mossa Paisana est consciente que la multiplication des communiqués ne pourra rien face à cette mafia aux multiples tentacules. Seul un sursaut collectif sera en mesure de contrer cette stratégie mortifère, d’ou qu’elle vienne.Le peuple corse n’a d’autres choix, il se résigne ou il combat.



A Mossa Paisana assure à son adhérent et ami Jean Simon ainsi qu’à sa famille de son soutien indéfectible face à cette ignominie et se tient aux cotés de la famille Mondoloni qui restera debout et fière malgré la lâcheté crasse des voyous sans honneur.



A Mossa Paisana appelle à la vigilance face à la multiplication des agressions envers notre peuple et ne peut que s’interroger quant à ces tentatives de déstabilisation.