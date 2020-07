La sûreté hydraulique toujours au cœur des préoccupations d’EDF Corse cet été

- Pourquoi peut-il y avoir des variations du débit et du niveau de l’eau dans les rivières à proximité des barrages et usines hydroélectriques ?

- D'un fonctionnement très souple, les usines hydroélectriques d’EDF Corse peuvent être démarrées en quelques minutes depuis le Dispatching Electrique Corse situé à Ajaccio et qui pilote à distance tous les moyens de production électrique de l’île. Ces démarrages, fortement liés à la demande en électricité, ont des effets sur les cours d’eau ; lesquels peuvent représenter un danger potentiel pour leurs usagers. En effet, l’eau utilisée pour faire fonctionner les usines hydroélectriques est restituée dans le lit de la rivière à l’aval, provoquant une montée des eaux ainsi qu’une augmentation du courant, lors des phases de démarrage ou d’augmentation de puissance, même par beau temps.

Par ailleurs, la rivière est un élément naturel, qui peut subir les effets d’orages de montagne par exemple, et conduire à des phénomènes de crues très ponctuels, perceptibles sur tout le linéaire de la rivière, en passant par l’aval immédiat des barrages et jusqu’aux estuaires, et ceci indépendamment de la production hydroélectrique.





- Il faut donc être particulièrement prudent aux abords des ouvrages hydroélectriques ?

- En effet, avec les variations de débits à l’aval de ces installations, le niveau de la rivière peut fortement augmenter en quelques minutes, provoquant de forts courants et submergeant des îlots, des bancs de graviers ou des rochers isolés. Que l’on soit promeneur, baigneur, pêcheur, ou que l’on pratique des sports en eaux vives, on peut se faire déstabiliser ou emporter à cause de l’augmentation du courant. On peut aussi se retrouver isolé sur un ilot ou sur la berge opposée.



- Que mettez-vous en place pour prévenir les baigneurs, les pécheurs et autres personnes qui souhaitent profiter de la rivière en toute sécurité ?

- Face à ces risques, nous balisons les sites avec une signalétique qui appelle à la vigilance. Plus d’une centaine de panneaux d'avertissement sont placés aux abords des cours d’eau sur lesquels nos aménagements hydroélectriques sont présents. Sur nos lacs de retenue, comme Calacuccia et Tolla, des panneaux installés sur les berges et des bouées délimitent les zones interdites à toute navigation et présence humaine (canoë, pédalos, baignade…).



Outre une signalétique adaptée, tous les ans, nous menons une campagne de sensibilisation du grand public aux risques en rivière, intitulée "Calme apparent, risque présent". Le recrutement et la mobilisation chaque été de 3 saisonniers surnommés "hydroguides s’inscrit dans les temps forts de cette campagne. Leur rôle est d’aller à la rencontre des usagers des rivières auxquels ils prodiguent des conseils élémentaires de prudence : ne pas laisser les enfants sans surveillance, surveiller le niveau de l’eau, éviter les zones isolées de type ilots/bancs de graviers/rochers, avoir toujours une possibilité de repli facile en cas de montée des eaux … Grâce à leurs relevés et observations, les hydroguides contribuent à l’amélioration permanente du dispositif de prévention que nous mettons en place près de nos ouvrages hydroélectriques.



Par ailleurs, la production d’hydroélectricité est adaptée en période de fréquentation, avec des contraintes portant sur les horaires de démarrage et les variations de puissance, et donc de débit à l’aval.

Enfin, je rappelle que tous les ans, nous travaillons en partenariat avec les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement du Centre Corse – A Rinascità et d’Ajaccio pour sensibiliser les plus jeunes à la sûreté hydraulique dans le cadre du programme pédagogique Ecol’eau. Ainsi, une douzaine de classes du territoire bénéficient chaque année d’une visite d’un de nos aménagements hydroélectriques.



- Le mot de la fin ?

- Ce qu’il faut retenir, c’est que, même si en apparence le cours d’eau est calme, le risque est toujours présent ! Alors, soyons vigilants et respectons les consignes de prudence.

La fréquentation des rivières équipées de barrages et usines hydro-électriques n’est pas interdite, la baignade et autres activités de loisirs y est tout à fait possible, cependant il est important d’avoir un comportement prudent et un niveau de vigilance particulier.