La start-up ajaccienne Hosta lance la commercialisation d'une écocapsule autonome et durable

Après deux années de développement et d’expérimentation, Hosta, entreprise française fondée en Corse, lance la commercialisation de son premier module à l’occasion du salon SETT (Leader européen des salons professionnels de l’Hôtellerie de Plein Air) à Montpellier. Cette microarchitecture de 5m2, à la fois élégante et innovante, 100% écoresponsable et made in France, contient notamment une douche, une cuisine, et des toilettes. Destinée au tourisme responsable, Hosta allie confort en pleine nature et préservation de l’environnement.

Gautier Buresi, Alexandre Marguerie et Marin Delattre, les trois associés insulaires, se rappellent encore de la genèse du projet, il y a bientôt deux ans : « Nous sortions à peine du confinement et de la période Covid, et nous avions pour ambition de créer quelque chose d’innovant autour de l’écotourisme. Très vite, il nous est venu l’idée de cette capsule facile à installer, à désinstaller, qui contient tout le confort domestique dont on a besoin et qui, surtout, juridiquement, ne connaît pas de contraintes administratives ». En effet, ce module de moins de 5m2 permet ainsi de s’affranchir des permis de construire ou même de déclaration préalable.



Un test grandeur nature sur un terrain agricole de la CAPA

Très vite, l’idée recueille tous les suffrages lors de divers concours. Hosta remporte ainsi le prix « Start’in Corsica » mais ont également été lauréats du prix « Pépites de France », décernés par la BPI lors de leur évènement annuel « BIG ». Contacté par la CAPA, Hosta est choisi pour un test grandeur nature de leur prototype sur un terrain agricole : « Nous avons installé un module de base en faveur des agriculteurs, installés provisoirement sur un terrain de la CAPA, et nous avons pu ainsi recueillir leurs avis, leurs remarques. Globalement, nous n’avons eu que de bons retours. D’ailleurs, la CAPA a levé son option d’achat et a été notre premier client à installer officiellement une écocapsule sur son territoire ».



Seul, en couple, entre amis, Hosta est mutualisable et multi-usage. C’est l’outil d’appropriation des terrains de demain. Biosourcent des matériaux, écoconception, durabilité des modules et leur autonomie énergétique, l’ambition de la star up est de proposer le lieu de vie le plus écoresponsable possible. Ce module personnalisable sur-mesure représente une solution pratique et efficace pour vivre une expérience insolite, en offrant un équipement complet dans un espace compact.



Un luxe écoresponsable à moins de 10 000 €

Après des années de tests, les trois associés insulaires vont donc se lancer à l’assaut du marché, qui débutera ce mercredi 8 novembre au sein du salon SETT de Montpellier : « Nous allons rencontrer à cette occasion, tous les acteurs qui vont participer à la mutation du tourisme, que ce soit les campings, les maisons d’hôtes, ou les refuges. On peut très bien envisager que dans un camping, il peut y avoir juste une tente et un module Hosta pour avoir tout le confort nécessaire. Nous offrons également la possibilité à de nouveaux acteurs du tourisme de se lancer avec un module facile d’implantation et accessible (agrotourisme, voyage itinérant, particuliers). Notre solution permet également le développement de nouvelles destinations au potentiel encore peu exploité grâce à sa facilité d’installation. Outre le caractère exceptionnel des lieux, cela permet de mieux diriger et répartir les flux touristiques (notamment en saison haute) et de proposer des solutions plus locales et moins émettrices de CO2 ». Une clientèle exponentielle, avec également des particuliers qui pourraient être intéressés pour installer une Hosta sur un terrain, comme un Pool House ou une cuisine d’été. Les modules sont entièrement personnalisables et une gamme standard va être commercialisée à moins de 10 000 €.