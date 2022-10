La science et le numérique ont captivé petits et grands à Propriano

Ce n’était pas une semaine comme les autres, celle du 12 et 15 octobre derniers à Propriano. En effet au théâtre de la ville on a célébré la matière grise avec un Village des sciences, grand rendez-vous de la médiation scientifique sur le territoire, dans le cadre de la Fête de la science, qui se tient partout en France tout au long de ce mois-ci .



Durant quatre jours, l’association Attrazi di Corsica a organisé plusieurs ateliers, conférences et projections pour sensibiliser le public à l’impact du Numérique sur l’environnement, qu’il soit positif ou négatif, et mieux comprendre la complexité de la science. Au cœur de ce "village", le public a pu assister à diverses expériences et échanger avec les acteurs de la culture scientifique et technique.



Une soixantaine de lycéens de Sartène a participé à l’atelier à la création d'une Fresque du Numérique pour comprendre de manière ludique , en 3 heures, les liens de cause à effet entre les usages de l'homme et les conséquences sur la nature, la santé et les conflits géopolitiques.



Quelques projections ont été proposées pour mieux comprendre la face cachée du numérique, mais aussi pour faire connaître des usages du numérique dans le milieu scientifique ou environnemental qui a un effet bénéfique conséquent sur l’environnement, comme le démontre le documentaire "700 requins dans la nuit", une expédition scientifique menée par Laurent Ballesta , parrain de cette édition de la fête des sciences en Corse.



Des professionnels ont d’ailleurs fait le déplacement depuis Porto-Vecchio pour présenter au public leurs solutions et innovations. Les entreprises AMFISA et IMENSI ont présenté leur capteurs+logiciel pour mieux organiser et optimiser les tournées de ramassage de conteneurs de poubelles, qui grâce à son efficacité a permis à la communauté de communes qui l’ a mis en place d’absorber l’augmentation du prix d’essence cette saison.



Une conférence s'est ensuite tenue avec une des membres du Collectif GreenIT.fr, des experts en Numérique responsable , auteurs d'ouvrages sur le sujet et consultants auprès du gouvernement pour la rédaction des lois en cours d'écriture, visant à inciter les fabricants et consommateurs vers une sobriété de l'usage du numérique. ​ Un véritable succès