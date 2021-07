La réserve communale de Barbaghju étoffe ses effectifs

Réunie récemment en assemblée générale sur la place de ce charmant village du Nebbiu en présence de son maire Etienne Marchetti et Jean-Claude Cecchini, chef d’équipe, la Réserve Communale recevait avec l’hospitalité qu’on lui connait, le 1er adjoint au maire de la commune voisine de Patrimonio, Jean-Baptiste Arena, ainsi que le commandant Jean-Luc Baldovini, chef du secteur opérationnel Nord au SIS 2B et Jean-Pierre Mazzi, président de l’association départementale de coordination BSPM, également agent du SIS 2B en charge du suivi des RCSC.



Après les formules d’usage, Jean-Claude Cecchini, devait remercier l’assistance et donner la parole au premier magistrat qui salua à son tour, les bénévoles pour l’excellent bilan de l’année écoulée ainsi que les personnalités ayant répondu à l’invitation. Invité à s’exprimer, Jean-Pierre Mazzi a salué l’action particulièrement exemplaire des réservistes de Barbaghju et rappelé à cette occasion, les graves enjeux de sécurité qui menacent la Corse et le rôle important que les réservistes seront appelés à jouer. Une inquiétude partagée par le Commandant Jean-Luc Baldovini, qui a appelé à une grande prudence dans l’exécution des missions, notamment celles relevant de la prévention incendie. L’officier devait également rappeler, l’intérêt que le SIS 2B portait à l’action des Réserves Communales.





Les allocutions achevées, Jean-Claude Cecchini devait procéder à la remise officielle de titres de reconnaissance afin de récompenser les actions de soutien apportées à la réserve communale de Barbaghju, puis de concert avec le maire Etienne Marchetti, le dynamique animateur, invita tout un chacun à partager le verre de l’amitié et à déguster les excellentes spécialités corses préparées avec réussite par les cordons bleus de la RCSC.

Au fil d’échanges chaleureux, cette assemblée générale a de nouveau confirmé le savoir-vivre et savoir-être d’une petite commune qui se bat avec peu de moyens et beaucoup de bonnes volontés, pour conserver son incomparable patrimoine naturel. Un exemple dont on souhaiterait qu’il fasse école !



Le plus jeune réserviste communal est de Barbaghju !



A peine 16 ans et une personnalité qui interpelle par sa vitalité, sa richesse et sa sincérité, c’est ce que l’on ressent face à Laurent Cecchini. Le garçon, résolument sportif, après avoir mouillé le maillot au Sporting, en catégorie U15, s’est passionné pour la pratique du Trail auquel il s’adonne le plus souvent possible, reculant toujours plus loin les limites que son âge lui imposent.

Le récent exploit de l’ultratraileur balanin Lambert Santelli l’a impressionné et lui donne des idées. Peut-être le verra-t-on un jour relever le défi ?

En attendant Laurent Cecchini, pense aux missions de surveillance incendie auxquelles il va participer car il s’agit là aussi, d’une passion, celle de l’action utile et désintéressée au service de sa communauté. Laurent inscrit en CAP de menuiserie au CFA de Furiani, pense, déjà, à demain. Et si les choses se présentent bien, il pourra, pense-t-il, devenir menuisier tout en optant pour un statut de sapeur-pompier volontaire et ainsi défendre cet environnement auquel il est fortement enraciné et au sein duquel, il pratique la chasse.

Il pourrait aussi se laisser tenter par les Formations Militaires de la Sécurité Civile, son autre domaine de prédilection.

Une chose est certaine, c’est que les portes devraient s’ouvrir devant la volonté hors norme de ce jeune homme ô combien méritant