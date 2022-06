La renaissance du liège corse, une richesse peu exploitée des forêts insulaires

Le chêne-liège produit deux qualités d'écorce : le mâle et le femelle . Quelle différence ? L’écorce mâle est celle issue de l’arbre âgé d’au moins 20 ans, qui n’a jamais subi de démasclage (Ndlr ; action de retirer la première écorce). Souvent de couleur sombre, d’une structure irrégulière et difficile à travailler à cause de sa dureté, cette qualité de liège est souvent utilisée dans la fabrication d’isolants issus de granulés de liège. La Sardaigne est d’ailleurs une grande spécialiste de cette transformation.

Après le démasclage, il faut une dizaine d’années pour qu’un nouveau liège se constitue : la femelle qui est moins dure , plus régulière et plus claire . Celui-ci est de bien meilleure qualité et est utilisé notamment pour les bouchons et objets en liège.



Actuellement e n Cors e , comme ce travail de démasclage n’a pas été fait puisque plus de 70% de la ressource sur pied mobilisable est de qualité « liège mâle » soit environ 70 000 tonnes, tandis que moins de 10% sont de qualité de « liège bouchonnable » (femelle) soit 9 000 tonnes. Même si la coopérative essaie de valoriser ce liège mâle, il faut dire qu’ en termes de retombées économiques, il est moins rentable. En effet, le liège bouchonnable est acheté 35 centimes d’euros le kilo quand un liège mâle vaut seulement 5 centimes. « Avec du liège de mauvaise qualité, on ne gagne rien, on arrive à rémunérer le propriétaire de façon que cela paie leur cotisation à la coopérative et que par la suite, cela produise du liège femelle, plus intéressant », détail J ulien Rogé .



Pour le moment, le liège mâle corse est revendu p our a u Portugal, à l’Espagne ainsi qu’à la Sardaigne, de grands fabricants de panneaux isolants. Mais dans le futur, l’animateur de la filière en Corse l’assure : « si nous stabilisons notre récolte à 300 tonnes annuelles fixes, nous avons de quoi monter une petite usine de broyage. »