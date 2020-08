La photo du jour : un arbre sous une pluie d'étoiles

Charles Monti le Mardi 25 Août 2020 à 07:05

" Depuis août, les nuits sont devenues plus courtes. Sur la place de la chapelle Saint Roch, à l'entrée du village, un arbre trône : la Voie lactée l'effleure. Ses branches ont été malmenées par la tempête cet hiver et l'année précédente, et la dernière branche se dresse dans le ciel, sous une pluie d'étoiles filantes" nous écrit Patrick Nicolaï de Sainte Lucie de Tallano.

Si vous aussi, comme lui, avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com.

Cliquez sur l'image pour en apprécier toute la beauté.

