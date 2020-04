La météo du mercredi 1er Avril 2020 en Corse

Charles Monti le Mercredi 1 Avril 2020 à 07:43

C'est la journée la plus froide de la semaine avec des minimales assez basses au petit jour: – 3 à Calacuccia et Venaco, - 2 à Vivario, - 1 à Corte et Ponte Leccia, 0 à la Porta, 1 à Bastelica, 3 à Bocognano, 4 à Lucciana et Oletta, 5 à Figari et Aleria, 6 à Bonifacio et Calvi, 7 à Ajaccio, Bastia, Porto Vecchio, 8 à Galeria. Coté ciel, le soleil sera bien présent. Le vent, toujours orienté au secteur Nord-Est, sera encore localement assez fort sur tout le nord de l’île et dans l’extrême sud. Températures maximales encore en baisse, bien en dessous des normales : 9 à 12 degrés près des côtes, voire 13 à 15 du côté d’Ajaccio ou Calvi par effet de foehn, 6 à 10 dans l’intérieur.

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.



