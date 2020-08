La météo du lundi 24 août 2020 en Corse

Charles Monti le Lundi 24 Août 2020 à 07:58

Le temps sera bien ensoleillé mais dans l’après-midi, des orages éclateront dans le cortenais et en montagne de façon plus générale, accompagnés d’averses. Les brises seront faibles à modérées avec en soirée un bon petit courant de NW sur le nord de l’ile 30 à 50 km/h. Températures maximales comprises entre 28 et 31 degrés, du bord de mer vers le centre de l’île, 23 degrés sur le relief.

