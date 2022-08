La mémoire du gendarme Pascal Beneito honorée à Lumio

Les gendarmes de Balagne ont honoré ce matin à Lumio, la mémoire de l’un des leurs, Pascal Beneito, décédé en service commandé le 20 août 1986 à l’âge de 23 ans en tentant de secourir une personne piégée par le feu près du camping Panoramic.

Sa disparition avait suscité il y a 36 ans, une grande émotion en Balagne et plus largement dans toute l’île meurtrie par des incendies criminels. La cérémonie d’hommage qui se voulait sobre et digne, a débuté par la lecture des faits par le chef d’escadron David Bihouée, commandant la compagnie de gendarmerie de Calvi-Balagne « Le 20 août 1986, un terrible incendie se déclare dans la région de Lumio. En déplacement sur l’île avec son escadron 4/5 de Valenciennes, le gendarme Pascal Beneito aperçoit une personne menacée par les flammes dans un champ.Il trouve la mort en tentant de lui porter secours. Ce jeune gendarme, animé d’un sens élevé du devoir, a trouvé la mort en accomplissant jusqu’à l’extrême limite de ses possibilités la mission de protection des personnes et des biens qui lui avait été confiée. Pour cet acte de bravoure, le gendarme Beneito obtient, à titre posthume, la Médaille de la Gendarmerienationale et la Médaille militaire ». Puis l’officier confia à un jeune gendarme, le soin de lire la lettre envoyée par la famille du défunt sauveteur, retenue par ses obligations sur le continent où elle réside : « Nous tenons à vous remercier pour l’organisation de cet hommage pour Pascal et regrettons de ne pouvoir être présents. Merci de ne pas l’oublier et de conserver sa mémoire et le souvenir de son acte héroïque. Pascal était un jeune homme sportif de 23 ans. Un fils exemplaire et un frère attentionné. Très doux, sa réserve apparente cachait une détermination sans faille. Un jeune de son temps qui aimait les Beatles, les motos et les voitures, outils de liberté qui lui permettaient de voyager à travers la France et avec ses amis. Il a toujours été sérieux, soucieux d’aider ses proches et les autres. Il se lançait dans sa vie d’adulte avec responsabilité et fierté. Il adorait son métier, l’action, l’esprit de camaraderie et être utile aux autres. Il l’a prouvé ce jour du 20 août 1986. Il y a ainsi 36 ans, Pascal a donné sa vie en portant secours à une personne en situation de danger. Cette personne a pu être sauvée. C’est ce qui fait de Pascal un vrai héros et notre fierté familiale. Et, ce qui atténue un peu la peine et la douleur de l’absence c’est de savoir qu’il n’est pas mort en vain ».



Reprenant la parole, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Calvi, concluait par ces mots : « Non Pascal, tu n’es pas mort en vain. Ton geste nous rappelle inlassablement que le prix que nous, militaires de la gendarmerie, mais également que nos camarades pompiers, sécurité civile et camarades des armées, sommes prêts à payer est celui du sacrifice ultime au profit de la vie des Autres de leur sécurité et de leur liberté. De nos libertés. Nous nous devons, car c’est un devoir, de te rendre hommage afin de ne jamais oublier. Par respect pour toi, pour ta famille, mais également pour nous tous, car ne pas oublier le passé en en parlant au présent c’est s’assurer un avenir commun. Et au final, comme le disait si bien Jean d’Ormesson, « il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants ».