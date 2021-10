La fibre Bouygues Telecom arrive à Bastia

Plus de 16 000 foyers bastiais et 4 000 dans les communes limitrophes peuvent désormais souscrire à l’une des offres Fibre de Bouygues Telecom disponibles dans les boutiques et sur le site de l’opérateur.« Quelle que soit leur situation géographique, Bouygues Telecom a la volonté d’offrir à l’ensemble de ses clients les mêmes services avec la même exigence de qualité, au même prix. Les villes et villages de Corse ne sauraient faire exception, rappelle Anthony Colombani, Directeur Corporate de Bouygues Telecom qui précise que, dès l’année prochaine, Bouygues Telecom sera également présent commercialement sur le Réseau d’Initiative Publique de Corsica Fibra. »Il est possible, pour les particuliers comme pour les professionnels, de connaître à tout moment leur éligibilité en se rendant sur www.bouyguestelecom.fr