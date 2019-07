La commune de Munticellu privée d'électricité

Il était 19 heures dimanche soir quand le village de Munticellu en Balagne et ses alentours ont été plongés dans le noir .

Selon nos informations, cette panne serait due à un incendie qui se serait déclenché sur un poteau électrique, ce qui aurait contraint EDF a couper la ligne 20 000 volts.

Vers 2 heures du matin, une partie du village était à nouveau alimenté en électricité, à l'exception du secteur se trouvant en dessous de la mairie où sont situés notamment les logements sociaux..

Ce matin, des techniciens EDF, sur place dès la panne décelée, ont dépêché depuis Bastia deux groupes électrogènes pour alimenter les derniers foyers.

Certains riverains se sont manifestés pour dire leur ras-le-bol à la suite des panne qui sont de plus en plus nombreuses dans ce secteur.

Joseph Mattei, maire de Munticellu confirmait cette panne et la mise en place de groupes en attendant qu'une réparation complète soit effectuée, précisant qu'à sa connaissance, à 11h30 plus aucun foyer n'était privé d'électricité, mais que des interruptions de courant étaient à prévoir ce mercredi 3 juillet à partir de 7 heures du matin, heure à laquelle le ou les poteaux touchés par cet incendie seraient emmenés sur place par hélicoptère et changés.

Du côté de EDF, aucune communication.

D'autres, qui se sont manifestés auprès de CNI, faisaient également état de coupures d'eau.