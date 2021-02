La bonne opération de l'AC Ajaccio à Sochaux

Stade Bonal, FC Sochaux : 0 AC Ajaccio : 2 (0-1)

Buts pour l'AC Ajaccio : Courtet (45e) sur penalty, Barreto (46e)

Arbitre : M. Miguelgorry

Avertiissement : Sainati (84e) à l'AC Ajaccio

Exclusion : Diedhou (44e) à Sochaux



FC Sochaux

Prveot, bakata, Diedhou, Moltenis puis Martial (82e), Ndour, Lopy, Thioune puis Idaham (59e), Ndiaye, Weissbecck puis Virginius (46e)

Soumaré, Bedai puis Naine (59e)



AC Ajaccio

Sollacrao, Kalulu, Diallo, Hiard, Sainati, Barreto, Coutadeur, Laci puis Njiké ( 81e), Nouri, Courtet puis Moussiti-Oko (72e) puis Idrissy (81e), Bayal puis Lecœuche (81e)



En claquant des buts juste avant la pause et dès la reprise, les joueurs de l'AC Ajaccio ont assommé le FC Sochaux-Montbéliard lors de la 23e journée de Ligue 2 de football (0-2). Une très mauvaise soirée, ce mardi, pour les "Jaune et Bleu" qui, malgré de multiples tentatives devant le but corse, n'ont jamais trouvé la faille pour réduire le score.



Le match a basculé en faveur des Corses à la fin de la première période de jeu et au tout début de la seconde.

En effet à la 43e minute, Diedhiou commettait une faute sur Nouri. Le défenseur Sochalien était aussitôt expulsé. Et le penalty accordé par M. Miguelgorry, transformé par Courtet même si Prevot, parti du bon côté, touchait le ballon.

La pause survenait sur ce score de 1 à 0 en faveur des visiteurs.



Trente deux secondes après la reprise bis repetita pour les Ajacciens avec ce ballon en profondeur qu'exploitait à merveille Barreto pour aller crucifier de près Prevot.

Et ça faisait 2 à 0 en faveur de l'ACA qui avait, encore, la possibilité d'aggraver la marque par Bayala mais le poteau sochalien renvoyait le tir de l'Ajaccien !



Sochaux tentait alors de revenir dans le match. On pensait même que ce sur penalty offert à Niane il réussirait dans son entreprise mais là aussi le Sochalien trouvait le poteau corse.

Mais il n'en était rien.

Ajaccio l'emportait et retrouvait du même coup le top 10 du championnat.

A l'inverse Sochaux a bien des soucis ç se faire !