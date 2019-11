La Poste : le conflit à Bastia Cap se poursuit

La situation n'a pas évolué ce mardi sur le front de la grève que mène le personnel de La Poste au centre de Bastia Cap.

"Pourtant la veille, après avoir repris les négociations, nous étions sur le point d'en finir avec le conflit mais une contre-proposition que nous jugeons "indécente" est venue perturber le cours des choses" expliquaient sur place les grévistes en faisant allusion aux propositions de la direction consistant à diminuer le nombre de tournées.



Autres doléances des facteurs de Bastia Cap : le fait que la direction ait, d'ores et déjà, procédé aux retenues des jours de grève. "En général elles s'effectuent plus tard. Là la retenue a été immédiate et cela représente 300 à 400 € en moins pour les grévistes".



Pour les grévistes en agissant de la sorte La Poste fait preuve de "mépris" à l'égard des grévistes qui évoquent à ce propos une attitude qui n'est pas "productive" de la part de la direction.



Et ce mardi les contacts entre les facteurs en grève et la direction de La Poste ont été rares. Et sont intervenus uniquement par téléphone.

Au terme de la journée la statu quo était donc toujours de mise sur le front du conflit.

Bastia, Ville-di-Pietrabugno, San Martino et Santa Maria di Lota vivront donc une nouvelle journée sans courrier.

En revanche, les colis peuvent être récupérés à Bastia Cap, face au cimetière à droite de la double voie côté mer...