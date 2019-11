La Poste : "La réorganisation de Bastia Cap est une nécessité"

"Les négociations de ces derniers jours entre la direction du courrier de Corse et les représentants du personnel n’ont pas permis d’aboutir à la reprise du travail au centre courrier de Bastia Cap. Il y a ce jour 52% de grévistes au sein de l’établissement.

La réorganisation de Bastia Cap est pourtant une nécessité, la précédente date de plus de 10 ans.

Entre temps, le volume du courrier a baissé de 45% et la hausse du trafic des colis n’est pas parvenue à compenser cette baisse. Dans un monde où tout change, où La Poste, comme de nombreuses entreprises, voit son modèle historique remis en cause par les évolutions de son environnement économique, règlementaire et technologique, il serait irresponsable de rester figé sur une organisation qui n’est plus viable.



Ce contexte d’importante baisse des volumes contraint La Poste à s’organiser différemment pour pouvoir garantir un service de qualité et maintenir l’activité.



Depuis le dépôt du préavis de grève le 18 octobre, sept rencontres ont eu lieu et ont donné lieu à de nombreuses propositions de La Poste formalisées dans 6 protocoles, ainsi que de nombreux échanges informels. Encore aujourd’hui, une nouvelle offre soumise au personnel gréviste et à la CGT, a été rejetée.



L’engagement a été pris d’étudier, avec précision et attention, en lien étroit avec le personnel, les fonctions et les écarts perçus par rapport aux premières données collectées dans le cadre de l’évaluation des tournées.



Concrètement, les nouvelles modalités d’organisation proposées et longuement expliquées sont très favorables pour les facteurs au regard de la réalité des évolutions de trafic. Cette réorganisation rééquilibre un peu plus de 10% de l’ensemble des tournées de distribution du secteur alors que nous parlons de 45% de baisse de volume du courrier.



La Poste rappelle que ce modèle d’organisation, basé sur l’emploi durable, évite tout licenciement.



A ce stade, La Poste est allée au terme de ce qu’elle était en mesure de négocier, considérant que les efforts acceptés permettaient d’atteindre un point d’équilibre honorable entre les parties.



Il est regrettable de se trouver aujourd’hui dans une situation de blocage préjudiciable à la population, aux professionnels, à l’entreprise La Poste et son personnel. La raison doit maintenant l’emporter et le travail reprendre le plus rapidement possible.



La Poste reste ouverte au dialogue afin de mettre fin à ce conflit dans les meilleurs délais et maintient son dispositif provisoire de distribution des colis afin de gêner le moins possible ses clients. La distribution des lettres fait également l’objet d’un dispositif de secours auprès des particuliers, professionnels et collectivités.



Rappel du dispositif de retrait des colis : directement au centre courrier de Bastia Cap situé Avenue Sampiero Corsu (à l’entrée de Bastia, face au cimetière). Accueil du public : 08h à 17h (samedi 08h à 13h). Avant de venir sur place avec une pièce d’identité, il est important que les clients s’assurent que le colis est disponible. Pour cela, 2 possibilités : aller sur le site www.laposte.fr ou d’appeler le numéro vert (appel gratuit) : 0 800 08 23 20 (horaires de disponibilité : du lundi au vendredi 09h15 – 12h et 14h-18h)."